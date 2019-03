World happiness day | 10 regole per fare una colazione buona e sana

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) “Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene se non ha mangiato bene”. Chissà se, con questa citazione, Virginia Woolf si riferiva anche allae all’importanza che quest’ultima riveste per l’essere umano. Il primo pasto della giornata infatti, non è più un morso di sfuggita ad una brioche o un caffè preso al volo ma, come dimostra la tendenza internazionale del Breakslow, diventa un momento rituale da condividere con gli affetti. E cosa c’è di meglio per la Giornata Mondiale della Felicità del 20 Marzo se non regalarsi una dose di buon umore condividendo lacon il proprio partner o con la famiglia seduti tranquillamente a tavola e concedendosi la giusta dose di felicità ed energia per affrontare la giornata?E’ quanto emerge da uno studio condotto da Isola Bio Lab, l’osservatorio che analizza i trend legati al mondo della, attraverso un ...

