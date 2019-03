Voto di scambio | ex senatore del Pd papania condannato a un anno

Trapani : Voto di scambio - condannato a un anno ex senatore Papania : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - L'ex senatore Antonino Papania è stato condannato a un anno di carcere per il reato di voto di scambio. La sentenza è stata emessa poco fa dal Tribunale di Trapani. Il processo è nato in seguito all’inchiesta della magistratura su una ipotesi di corruzione elettorale a

Sicilia - scandalo elezioni regionali 2017 - Voto di scambio 96 indagati anche Cuffaro l’ex governatore : Scoppia lo scandalo per le elezioni regionali in Sicilia del 2017. voto di scambio tra gli indagati anche l’ex governatore Totò Cuffaro Ci sono gli ex coordinatori della Lega in Sicilia, prima che Matteo Salvini inviasse un commissario sull’isola. Ma anche l’ex governatore Totò Cuffaro, che ha scontato cinque anni di carcere per favoreggiamento a Cosa nostra ed è stato scarcerato alla fine … Continue reading Sicilia, scandalo ...

Voto di scambio - Totò Cordaro : 'Io non ho carichi pendenti e sono pulito' : Ci sarebbe uno scambio di identità nell'indagine della Procura di Termini Imerese a danno dell'assessore regionale al Territorio Toto Cordaro, che nel pomeriggio ha convocato i giornalisti. "sono ...

Inchiesta Caputo. Pagano - LEGA - : " Confermata mia assoluta estraneità ad ipotesi di Voto di scambio" : La grave lesione della mia identità politica, da sempre e notoriamente incompatibile con pratiche del genere, mi costringe per rispetto degli elettori e del partito in cui milito a tutelare la mia ...

Sicilia - scandalo elezioni regionali 2017 - Voto di scambio 96 indagati anche Cuffaro l’ex governatore : Scoppia lo scandalo per le elezioni regionali in Sicilia del 2017. voto di scambio tra gli indagati anche l’ex governatore Totò Cuffaro Ci sono gli ex coordinatori della Lega in Sicilia, prima che Matteo Salvini inviasse un commissario sull’isola. Ma anche l’ex governatore Totò Cuffaro, che ha scontato cinque anni di carcere per favoreggiamento a Cosa nostra ed è stato scarcerato alla fine … Continue reading Sicilia, scandalo ...

Sicilia : M5S Ars - 'inchiesta Voto scambio svela connivenza politica-clientela' : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - “Quella del voto di scambio in Sicilia è una piaga che emerge in tutta la sua preoccupante dimensione grazie al lavoro di forze dell’ordine e magistratura. La maxi inchiesta della Procura di Termini, svela una continua connivenza tra politica e clientela che è assoluta

Sicilia : Pagano (Lega) - 'Io estraneo a indagine Voto di scambio' : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - “Sono sorpreso. Francamente ritenevo che dopo le decisioni del Tribunale della libertà di Palermo, della giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati e di ben due pronunciamenti della Corte di Cassazione circa l'assenza di fumus del reato, la Procura avesse t

Palermo : maxi inchiesta per Voto di scambio - Tra i 96 indagati anche Cuffaro e Pagano : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - La Procura di Termini Imerese (Palermo) ha chiuso la maxi inchiesta sul voto di scambio che coinvolge politici ed ex potenti che adesso rischiano il processo. Sono 96 gli indagati e 71 i capi d'imputazione. Coinvolti, tra gli altri, l'assessore regionale siciliano al T

Voto di scambio - 96 indagati in Sicilia. C’è anche l’ex governatore Cuffaro : Un'inchiesta della procura di Termini Imerese per Voto di scambio e altri reati e' sfociata nell'avviso di conclusione indagini nei confronti di 96 politici tra assessori regionali, deputati e sindaci. Nell' inchiesta, scaturita da un'indagine sui fratelli Salvino e Mario Caputo, figurano tra gli altri l'ex presidente della Regione Toto' Cuffaro, l'assessore regionale al Territorio Toto Cordaro, il capogruppo all'Ars di Diventera' Bellissima ...

Santangelo : Ddl Voto di scambio duro colpo alla mafia : 'I fatti di cronaca degli ultimi giorni - ha proseguito Santangelo - fanno emergere per l'ennesima volta azioni criminali che ancora oggi condizionano le tornate elettorali nel nostro Paese'. 'Il ...

Voto di scambio politico-mafioso. Un altro passo verso la legalità. Parla la commissaria M5S dell'Antimafia - Ascari : 'Così si fermano i ... : Basta seguire la cronaca o leggere i nomi degli impresentabili che, troppo spesso, popolano le liste elettorali dei partiti tradizionali. Noi controlliamo da sempre la situazione giudiziaria dei ...

Voto di scambio - la Camera approva con 280 sì. Fdi vota con M5s e Lega. Contrari Pd e Forza Italia. La legge torna al Senato : La Camera ha approvato la riforma del Voto di scambio. A favore hanno votato 280 deputati, 135 i Contrari mentre in dieci si sono astenuti. La legge adesso tornerà al Senato, dove era stata approvata una prima volta il 24 ottobre, dato che nel frattempo è stata modificata dalla commissione giustizia di Montecitorio. In aula a votare a favore della legge sono state le forze di governo: i deputati del Movimento 5 stelle, che hanno proposto la ...

Voto scambio : ok Camera - ora va a Senato : 15.30 Approvata alla Camera la proposta di legge contro il Voto di scambio politico-mafioso. Il provvedimento proposto dal Senatore pentastellato Giarrusso e approvato al Senato il 24 ottobre scorso, ha ottenuto 280 voti a favore, 135 contrari e 10 astensioni. A favore hanno votato M5S, Lega e FdI. Contrari invece Pd,Forza Italia, Gruppo misto noi con l'Italia, Leu si è astenuta. La proposta di legge tornerà al Senato per la terza lettura.

Voto di scambio - Delmastro Delle Vedove (FdI) : “Che succede se a promettere voti è un colletto bianco - vi va bene?” : “Che succede se a promettere voti è un colletto bianco, a voi va bene?”. La domanda, retorica, è del deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, intervenuto alla Camera dove è in esame la proposta di legge che riguarda il Voto di scambio politico-mafioso. Per Delmastro Delle Vedove il provvedimento andrebbe esteso ai casi in cui ci sono persone non appartenenti alla criminalità organizzata che promettono voti ...