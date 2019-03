Volley | Champions Femminile | Conegliano strepitosa ad Istanbul | è in semifinale

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci sogna la rimonta ma si spegne sul 2-0 - Fenerbahce in semifinale : Scandicci ci ha provato, ha lottato su ogni pallone, ha sfiorato la clamorosa impresa sportiva ma non è riuscita a completare la remuntada ed è così stata eliminata dal Fenerbahce nei quarti di finale della Champions League 2019 di Volley femminile. Le toscane dovevano ribaltare la sconfitta per 3-1 rimediata la scorsa settimana in casa e si sono presentate a Istanbul con la voglia di espugnare il Burhan Felek Salonu, si sono involate sul 2-0 e ...

Volley : Champions Femminile - miracolo a Istanbul - Conegliano è in semifinale : La cronaca. Coach Santarelli schiera Wolosz in diagonale con Fabris, al centro Folie e De Kruijf, schiacciatrici Hill er Sylla, libero De Gennaro. Le Pantere partono bene, 0-2,, mentre a sorpresa non ...

CEV Volleyball Champions League – Imoco show in Turchia : fantastica impresa di Conegliano - staccato il pass per la semifinale : Champions League: impresa Imoco Volley Conegliano in Turchia, batte due volte l’Eczacibasi e va in semifinale! Il 3-1 pareggia il ko dell’andata, poi è 15-10 al Golden Set. Ora tocca a Savino Del Bene e Igor Gorgonzola fantastica impresa dell’Imoco Volley Conegliano nei quarti di finale della CEV Volleyball Champions League. Le pantere di Daniele Santarelli, sconfitte all’andata in casa al PalaVerde per 3-0, ...

Volley femminile - Conegliano ribalta tutto e vola in semifinale di Champions League! Capolavoro in Turchia - Eczacibasi sconfitto al golden set! : Conegliano è la prima semifinalista della Champions League 2018-2019 di Volley femminile. Le Pantere hanno sconfitto l’Eczacibasi Istanbul con il risultato di 1-3 (21-25; 23-25; 25-21; 21-25) e si sono poi aggiudicate il decisivo golden set con il punteggio di 10-15 conquistando la vittoria nella doppia sfida dei quarti di finale. Un’autentica impresa quella realizzata dalle ragazze allenate da Daniele Santarelli, chiamate alla ...

Volley : Champions League - Perugia e Civitanova affrontano il ritorno dei Quarti : ROMA -Chiuso il turno di andata dei Quarti con Perugia e Civitanova vittoriose al tie break, la Champions calendarizza subito i match di ritorno, in programma in settimana. Dopo la maratona vinta allo ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci sogna la rimonta - le toscane in casa del Fenerbahce per raggiungere la semifinale : Compito decisamente complicato per Scandicci, chiamata ad una prodigiosa rimonta contro la formazione turca del Fenerbahce nella partita di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di Volley femminile. La squadra guidata da Carlo Parisi scenderà in campo in Turchia senza nulla da perdere, ben consapevole di trovarsi di fronte un avversario di assoluto valore e determinata a giocarsi fino in fondo le proprie opportunità di ...