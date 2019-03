Volley | Cev Cup | per Busto in Romania un successo che avvicina al trofeo

LIVE Trento-Galatasaray Istanbul Volley - Finale Cev Cup 2019 in DIRETTA : 1-0 - i dolomitici dominano il primo set : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Galatasaray, Finale d’andata della CEV Cup 2019 di volley maschile. I dolomitici scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico per andare a caccia del trofeo, l’obiettivo è quello di vincere per poi vivere in maniera più serena il match di ritorno in programma settimana prossima in Turchia dove bisognerà conquistare la Coppa. I ragazzi di Angelo Lorenzetti partiranno con tutti i ...

Volley : Cev Cup - Busto domina in Romania - trionfo ad un passo : LA CRONACA DEL MATCH- L' Alba Blaj parte con Kitipova - Baciu, Onyejekwe - Ninkovic, Newcombe - Lazarevic, Libero Vujovic. L' UYBA parte con Orro - Meijners, Bonifacio - Berti, Gennari - Herbots, ...

CEV Volleyball Champions League – Imoco show in Turchia : fantastica impresa di Conegliano - staccato il pass per la semifinale : Champions League: impresa Imoco Volley Conegliano in Turchia, batte due volte l’Eczacibasi e va in semifinale! Il 3-1 pareggia il ko dell’andata, poi è 15-10 al Golden Set. Ora tocca a Savino Del Bene e Igor Gorgonzola fantastica impresa dell’Imoco Volley Conegliano nei quarti di finale della CEV Volleyball Champions League. Le pantere di Daniele Santarelli, sconfitte all’andata in casa al PalaVerde per 3-0, ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio domina la Finale d’andata - demolito l’Alba Blaj a domicilio : Busto Arsizio ha compiuto un passo importante verso la conquista della CEV Cup 2019 di Volley femminile. Le Farfalle hanno demolito l’Alba Blaj per 3-0 (25-19; 25-16; 25-14) nella Finale d’andata della seconda competizione continentale per importanza e ora sono più vicine al trofeo. Le ragazze di coach Marco Mencarelli si sono imposte con grande autorevolezza davanti ai 2000 spettatori del Transilvania Sporting Center Sibiu in appena ...

LIVE Alba Blaj-Busto Arsizio Volley femminile - Finale Cev Cup 2019 in DIRETTA : andata da brividi per le lombarde : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Alba Blaj-Busto Arsizio, Finale d’andata della CEV Cup 2019 di volley femminile. Le Farfalle incominciano la caccia al secondo trofeo continentale per importanza, si preannuncia una sfida particolarmente ostica contro la compagine rumena ma le ragazze di Marco Mencarelli partiranno con tutti i favori del pronostico e vanno a caccia della Coppa per la terza volta nella loro storica. Le ...

Volley femminile - Alessia Orro : “L’azzurro è un pensiero costante - ma sono focalizzata sulla finale di CEV Cup. Voglio riportare un trofeo a Busto” : ESCLUSIVA OA SPORT – Nei momenti di difficoltà, quando la palla comincia ad avere un peso maggiore e la tensione rischia di annebbiare la lucidità, c’è un giocatore che nella pallavolo non può mai perdere la bussola: il palleggiatore. Consapevole di questa responsabilità e determinata a guidare le proprie compagne verso la vittoria, Alessia Orro si avvicina alla sfida di andata della finale di CEV Cup in programma questa sera per la sua ...

Volley femminile - Busto Arsizio verso la finale di CEV Cup. Marco Mencarelli traccia la rotta : “Dovremo essere sfacciati - vogliamo mettere un sigillo sulla stagione” : ESCLUSIVA OA SPORT – L’attesa è ormai quasi conclusa: soltanto poche ore separano la Unet E-Work Busto Arsizio dall’inizio della partita di andata della finale di CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza nel Volley femminile. Le Farfalle scenderanno in campo in casa della formazione rumena dell’Alba Blaj e potranno invece giocare la sfida di ritorno in casa, martedì 26 marzo. Il principale artefice della continua ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio sfida l’Alba Blaj! Le Farfalle volano in Romania per il primo atto della finale : Busto Arsizio sogna in grande. La formazione lombarda scenderà in campo questo pomeriggio per la partita di andata della finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile. Sul terreno di gioco del Transilvania Sponting Center di Sibiu (Romania), le ragazze allenate da Marco Mencarelli affronteranno il CSM Volej Alba Blaj nel primo atto di una doppia sfida appassionante e incerta che potrebbe regalare alla società Bustocca il terzo successo ...

Volley - CEV Cup 2019 : Trento vuole ruggire in Finale - andata in casa col Galatasaray. Che sfida contro Antonov : Trento vuole alzare al cielo il primo trofeo stagionale e partirà con tutti i favori del pronostico per conquistare la CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza. I dolomitici sono pronti per affrontare il Galatasaray nella Finale d’andata in programma questa sera (ore 20.30) di fronte al proprio pubblico, i ragazzi di Angelo Lorenzetti hanno tutte le carte in regola per vincere e per compiere un passo importante verso la ...

Volley : Cev Cup - Trento in campo per la settima finale Europea della sua storia : QUI TRENTINO ITAS - Dopo aver confermato, domenica sera a Modena, il secondo posto in classifica, i Campioni del Mondo tornano a spostare il proprio mirino nuovamente sulla 2019 CEV Cup. La doppia ...

Volley - Giulia Leonardi : “Cercare di essere d’esempio è nel mio carattere - la finale di CEV Cup mi dà una carica incredibile” : ESCLUSIVA OA SPORT – L’avvicinamento ad un grande appuntamento è sempre un momento molto delicato, non soltanto in ambito sportivo. Quando la tensione e la pressione cominciano a farsi sentire, un aiuto prezioso, alle volte fondamentale, può arrivare senza dubbio dall’esperienza. La Unet E-Work Busto Arsizio è ormai pronta per scendere in campo contro la formazione rumena dell’Alba Blaj nella sfida di andata della finale di CEV ...

Volley femminile - Alessia Gennari carica Busto Arsizio : “Adesso arriva il bello - daremo tutto nella finale di Cev Cup” : ESCLUSIVA OA SPORT – Due settimane che possono decidere una stagione, ecco quello che attende le giocatrici della Unet E-Work Busto Arsizio. Le Farfalle scenderanno infatti in campo nell’anticipo della 24a giornata sul campo di Novara, quindi voleranno in Romania per affrontare l’Alba Blaj nella partita di andata della finale di CEV Cup. Le ragazze allenate da Marco Mencarelli si stanno preparando al meglio, ben consapevoli ...