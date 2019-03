Vittorio Brumotti aggredito a Trani Come sta? La fidanzata Annachiara Zoppas

Vittorio Brumotti aggredito a Trani : Il corrispondente di Striscia la Notizia è stato selvaggiamente picchiato a Trani , in Puglia. Brumotti si trovava con il suo cameramen per girare uno dei suoi servizi sullo spaccio quando, improvvisamente, qualcuno l'ha aggredito provocandogli serie ferite. Vittorio Brumotti aggredito a Trani Vittorio Brumotti già si trovava a Trani da qualche giorno ma la sua presenza, ieri, deve aver infastidito qualcuno. Per il celebre ciclista si tratta ...

Trani - Vittorio Brumotti selvaggiamente aggredito è stato ricoverato in ospedale : Nella mattina di ieri, Vittorio Brumotti è stato portato dall'ambulanza del 118 in ospedale dopo essere stato picchiato a Trani. L'ennesima aggressione subita a causa dei suoi servizi video girati per denunciare lo spaccio di stupefacenti alla luce del giorno nelle principale città italiane. Trani, Brumotti picchiato durante un servizio Brumotti si trovava a Trani già da qualche giorno, con molta probabilità per girare uno dei suoi servizi in ...