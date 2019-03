Viktorija Mihajlovi accusa Riccardo Fogli | È un furbo

Viktorija Mihajlovic accusa Riccardo Fogli : "È un furbo" : Dato come uno dei papabili vincitori, Riccardo Fogli continua ad essere motivo di discussione anche tra gli ex naufraghi de L"Isola dei famosi 14.Viktorija Mihajlovic, ospite di Federica Panicucci a Mattino Cinque, ha dimostrato di non apprezzare l"atteggiamento dell"ex cantante dei Pooh, ritenendolo da tipico "furbetto" che preferisce rimanere estraneo davanti alle polemiche. Un comportamento, però, che pare essere gradito dal pubblico e che ...

Viktorija Mihajlovic : fidanzato - Instagram ed età. Chi è la figlia di Sinisa : Viktorija Mihajlovic: fidanzato, Instagram ed età. Chi è la figlia di Sinisa Chi è Viktorija Mihajlovic Viktorija Mihajlovic è nata a Roma nel 1997 ed la prima di cinque figli. Il padre è il famoso ex allenatore, Sinisa Mihajlovic, del Torino, della Sampdoria e del Milan e la madre è Arianna Rapaccioni, una starlette degli anni ’90, la quale ha partecipato al cast di “Luna Park” condotto da Fabrizio Frizzi, in onda su Rai1. Chi è Viktorija ...

Sinisa Mihajlovic/ In studio per accogliere Virginia e Viktorija - Isola dei Famosi - : Sinisa Mihajlovic sbarca in prima serata su Canale 5: l'allenatore del Bologna accoglierà le figlie Virginia e Viktorija eliminate dall'Isola dei Famosi.

Viktorija e Virginia Mihajlovic/ Le critiche : 'Parlate ogni tanto' - Isola dei famosi - : Viktorija e Virginia Mihajlovic hanno lasciato l'Isola dei famosi settimana scorsa. Questa sera saranno in studio per raccontare la loro avventura.

Isola dei Famosi 2019 : Viktorija e Virginia Mihajlovic | Eliminate nella settima puntata (27 febbraio) : Viktorija e Virginia Mihajlovic All’Isola dei Famosi 2019 c’è spazio anche per i “figli di”: Viktorija e Virginia, figlie dell’ex calciatore, attualmente allenatore, Sinisa Mihajlovic fanno parte del cast dei naufraghi della quattordicesima edizione. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 24 gennaio, prima puntata | Viktorija e Virginia iniziano l’avventura andando a vivere sull’Isola della ...

Isola dei Famosi 2019 - Viktorija Mihajlovic contro Soleil Sorgè : "Meglio moscia che serpe" : Messaggio a sorpresa all'Isola dei Famosi per le sorelle Mihajlovic. Le due figlie di Sinisa hanno ricevuto un comunicato della produzione che hanno consultato nel covo, raggiunto in barca. Niente sorpresa di compleanno per Viktorija, ma un collage di commenti dei loro colleghi naufraghi, molti dei quali le ritengono nullafacenti e poco utili all'economia dell'Isola. Ariadna Romero, da pochi giorni approdata in Honduras, sostiene che le ...

Isola dei Famosi 2019 - Siniša Mihajlovic alle figlie Viktorija e Virginia : "Non perdete mai il sorriso" : Tempo di sorprese all'Isola dei Famosi 2019. A quasi venti giorni dallo sbarco sulle spiagge honduregne, le sorelle Viktorija e Virginia, figlie dell'attuale allenatore del Bologna Calcio Siniša Mihajlovic, hanno ricevuto un video-messaggio incoraggiante proprio dal padre, solitamente piuttosto serio e sostenuto davanti alle telecamere. Ciao ragazze mie, non perdete mai il sorriso, siate sempre voi stesse e dite sempre quello che pensate, ...

Viktorija e Virginia Mihajlovic - le super tifose di papà Sinisa! LE FOTO : Il nuovo allenatore del Bologna, impegnato nella missione di portare alla salvezza i rossoblù emiliani, potrà contare su due tifose molto speciali, anche se a distanza: le bellissime figlie Vicktorija ...

Isola dei Famosi 2019 - le figlie di Mihajlovic sbarcano in Honduras : chi sono Viktorija e Virginia : Novità a , in Honduras sono sbarcate le figlie dell'allenatore di calcio Sinisa Mihajlovic come naufraghe . Una è bionda e l'altra mora, sono figlie d'arte, sono giovani e belle. Viktorija e Virginia ...

