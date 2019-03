Vicenza - Tonnellate di rifiuti tossici provenienti dalla Campania

interris

(Di martedì 19 marzo 2019) I l Basso Vicentino zona di illecito smaltimento di. È quanto emerso da un'indagine delle Fiamme Gialle di Noventa Vicentina in un controllo nell'area industriale ...

Agenzia_Ansa : Vicenza, sequestrate 900 tonnellate di #rifiuti nocivi dalla Campania trovate in un capannone in disuso. Operazione… - MediasetTgcom24 : Vicenza, gdf sequestra 900 tonnellate di rifiuti nocivi da Campania #cronacavicenza - ivanacuscito72 : RT @Agenzia_Ansa: Vicenza, sequestrate 900 tonnellate di #rifiuti nocivi dalla Campania trovate in un capannone in disuso. Operazione della… -