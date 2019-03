Vicenza | Gdf scopre 900 tonnellate di rifiuti | arrivavano da Napoli e Caserta

Vicenza : Gdf - fatture false in azienda cinese - sequestro per oltre 750 mila euro (2) : (AdnKronos) - La titolare della ditta individuale era stata denunciata per violazione all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 per avere indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2014 al 2017 costi fittizi derivanti dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per quasi 1,1 milioni