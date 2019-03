Viareggio Cup | gli ottavi di finale in diretta su Rai Sport

Risultati Torneo di Viareggio Cup 2019/ Ottavi - diretta gol live score delle partite : Risultati Torneo di Viareggio cup 2019: diretta gol live score delle partite di oggi, martedi 19 marzo, Ottavi di finale della prestigiosa coppa.

Milan-Bruges - Viareggio Cup : Maldini e compagni oggi in campo per gli ottavi di finale : Inizieranno oggi le fasi finali della Viareggio Cup. Dopo la prima fase a gironi, il Milan ha concluso a punteggio pieno il proprio gruppo. La squadra di Giunti ha battuto – nell’ordine – Chelsea, Spezia e Carrarese. Ora, Daniel Maldini e compagni dovranno vedersela contro i belgi del Bruges, se vorranno continuare la loro avventura in questa prestigiosa competizioni giovanile. Milan-Bruges di Viareggio Cup si disputerà quest’oggi ...

Diretta Genoa Empoli/ Streaming video Rai : Viareggio Cup 2019 - ottavi : Diretta Genoa Empoli Streaming video Rai: orario e probabili formazioni della partita per gli ottavi del Torneo di Viareggio a La Spezia, oggi 19 marzo,.

Viareggio Cup : chiesto stop scommesse : Viareggio,, 18 MAR - Il presidente del Centro giovani calciatori, la società organizzatrice della Viareggio cup, Alessandro Palagi ha scritto una lettera ai Monopoli di Stato per chiedere un ...

Viareggio Cup 2019 - guida agli ottavi di finale : Viareggio Cup 2019, l’analisi ed il tabellone degli ottavi di finale, in programma martedì 19 marzoDopo il doveroso riposo, visti i tre impegni del raggruppamento davvero molto ravvicinati, entra nel vivo la 71° edizione della Viareggio Cup (per i romantici, Coppa Carnevale).Praticamente nessuna sorpresa è uscita dai gironi, chi doveva imporsi ha fatto il suo e anche le seconde che hanno strappato il pass erano quelle previste alla vigilia. ...

Milan-Carrarese - Viareggio Cup : segui il LIVE dalle ore 15 : Milan-Carrarese sarà l’ultima partita del girone per i giovani rossoneri allenati da Federico Giunti. Dopo le due vittorie contro Chelsea e Spezia, il Diavolo si è garantito l’accesso agli ottavi di finale della Viareggio Cup. Il match contro i giallazzurri non conterà molto ai fini della classifica, ma Maldini e compagni non vorranno di certo sfigurare. I riflettori sono puntati proprio su Daniel Maldini, che dopo la doppietta ...

RISULTATI TORNEO DI Viareggio Cup 2019/ Diretta gol live : al via i primi match! : RISULTATI TORNEO di VIAREGGIO 2019: Diretta gol live score delle partite previste oggi, 15 marzo per la fase a gironi. I nerazzurri cercano il riscatto.

Viareggio Cup - i risultati della giornata : Arbitro : Scatena di Avezzano La cronaca. Mister De Patre cambia sei undicesimi rispetto alla prima gara, tre nuovi innesti nella linea difensiva, Petricci e Trevisan dal 1' sulla mediana davanti al ...

Viareggio Cup - Maldini trascina il Milan agli ottavi : Spezia battuto 3 a 2 - doppietta per il figlio di Paolo : Soffre ma vince il Milan Primavera nel match di Viareggio Cup contro lo Spezia. 3 a 2 il punteggio finale in favore dei giovani rossoneri, che possono accedere agli ottavi di finale della competizione. Decisiva, ai fini del risultato, la doppietta di Daniel Maldini, che sta confermando il suo momento di grande crescita. Il figlio di Paolo ha messo a segno una doppietta, di cui il primo gol su punizione. Il match contro gli Aquilotti si decide ...

Viareggio Cup - buona la prima per il Milan. Successi per Genoa e Spal : Giorno due della 71ª Viareggio Cup, con le gare del Gruppo B che hanno completato il quadro della prima giornata del torneo. In attesa del match serale tra Fiorentina e Krasnodar, le sfide del ...

Viareggio Cup - l'Inter inizia con un pari. Torino show : ne fa 7 al Norchi : Il Torino festeggia la vittoria. LaPresse Si alza il sipario sulla Viareggio Cup, storico torneo giovanile che nel pomeriggio di oggi ha visto andare in scena le prime sfide della 71ª edizione. ...

Aperta la 71/a Viareggio Cup : ANSA, - LA SPEZIA, 11 MAR - La lettura del giuramento da parte del capocannoniere della Serie A Fabio Quagliarella la 71/a edizione della Viareggio Cup, massima competizione di calcio giovanile che ...

Viareggio Cup - un torneo sempre più social : la novità del 2019 : Per tutti gli appassionati della Viareggio Cup ecco un’allettante novità: «Viareggio Re-Cup», trasmissione-focus interamente dedicata alla 71ª edizione del torneo mondiale di calcio giovanile, in onda sulla pagina facebook e sul sito web ufficiali della Viareggio Cup a partire da lunedì 11 marzo sino alla finalissima di mercoledì 27 marzo. Un appuntamento quotidiano – realizzato dalla squadra dell’ufficio stampa della ...

Viareggio Cup spezzina - Corradino : "Prestigio per lo Spezia e la Spezia" : La Spezia - La gara inaugurale della 71a Viareggio Cup, tra i campioni in carica dell'Internazionale e la formazione portoghese dello Sporting Braga, si giocherà allo stadio 'Alberto Picco' lunedì 11 ...