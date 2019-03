isnews

(Di martedì 19 marzo 2019) Nuova iniziativa dell'associazione 'Caponnetto' contro il progetto di realizzazione dell'ultimo tratto della superstrada Isernia-Castel di Sangro ISERNIA. Si riaccendono i riflettori sul 'caso'...

isNews_it : Viabilità, pronto l’esposto per chiedere la riapertura delle indagini sul Lotto Zero - CanaveseNews : A Strambinello un incontro sulla viabilità territoriale indetto dall'Agenzia per lo Sviluppo del Canavese. E si è p… - LatinaCorriere : Viabilità, 350mila euro e un mese e mezzo di lavoro per ricucire la Pontina. Pronto il ponte sul Sisto, attesa per… -