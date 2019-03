' Via gli 80 euro e le detrazioni per finanziare la flat tax'

Via della Seta e Consiglio europeo - l’intervento di Giuseppe Conte alla Camera : Le comunicazione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo, sono state anticipate dagli interventi dei deputati sul caso della nave Ionio, bloccata a Lampedusa con 49 migranti a bordo. L'articolo Via della Seta e Consiglio europeo, l’intervento di Giuseppe Conte alla Camera proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sampdoria - Ferrero punge Cairo su Quagliarella : “Credo si sia pentito di averlo dato Via” : Massimo Ferrero gongola. La sua Sampdoria vola in campionato, vince e diverte trascinata da un attaccante che sembra non invecchiare mai: Fabio Quagliarella. Il Presidente dei blucerchiarti, in un’intervista a RMC Sport nel corso della trasmissione “Maracanà“, ha toccato vari temi tra cui quello dell’acquisto dell’attaccante campano: “Quagliarella si commenta da solo, sta vivendo una seconda giovinezza. ...

Flat tax a tutti i costi. Garavaglia : "Via gli 80 euro per finanziarla". Durigon : "La portiamo a casa con Ue diversa" : La Flat tax è nel contratto e va fatta. La Lega insiste per quello che è uno dei capisaldi della sua strategia fiscale e lancia indizi sulle modalità con cui finanziare la tassa piatta. Già ieri il sottosegretario leghista Armando Siri aveva spiegato che gli 80 euro di Matteo Renzi non sono un tabù e possono essere tolti in nome di una riduzione generalizzata delle tasse. Oggi è il sottosegretario ...

Milan-Bruges - Viareggio Cup : Maldini e compagni oggi in campo per gli ottavi di finale : Inizieranno oggi le fasi finali della Viareggio Cup. Dopo la prima fase a gironi, il Milan ha concluso a punteggio pieno il proprio gruppo. La squadra di Giunti ha battuto – nell’ordine – Chelsea, Spezia e Carrarese. Ora, Daniel Maldini e compagni dovranno vedersela contro i belgi del Bruges, se vorranno continuare la loro avventura in questa prestigiosa competizioni giovanile. Milan-Bruges di Viareggio Cup si disputerà quest’oggi ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : quando e a che ora gareggiano Rizzo - Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri. Il programma e tutti gli azzurri al Via : I riflettori Della Super Arena di Saitama (Giappone), questa settimana teatro dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, si sono accesi questa mattina per accogliere tutti gli atleti partecipanti, i quali saranno impegnati per due giorni nelle sessioni di allenamento e prove ufficiali. Le gare inizieranno ufficialmente mercoledì. A partire dalle 2:00 di notte (orario italiano), le coppie di artistico inaugureranno l’importante ...

Opec : salta la riunione di aprile - decisione sui tagli alla produzione rinViata a giugno : L'Opec e altri importanti produttori di petrolio hanno annullato a sorpresa la riunione prevista per aprile, rinviando i tagli alla produzione per l'aumento dei prezzi almeno fino a giugno. Come ...

Festa del Papa' 2019 : immagini e video per gli auguri da inViare su whatsapp - facebook : Martedì 19 Marzo si celebra la "Festa del papà", in occasione della solennità di San Giuseppe, padre putativo di Gesù e quindi simbolo di figura paterna. La Festa del papà è un'occasione per...

Di Maio : “Al Via dibattito online e nei territori su riorganizzazione del M5s - liste civiche e regole per i consiglieri” : Dopo più di tre settimane dalla conferenza stampa di Luigi Di Maio, parte la discussione tra militanti, portavoce e attivisti sull’evoluzione del Movimento 5 stelle. E, come già anticipato, comporterà una “riorganizzazione a livello nazionale e locale del M5s”. Una fase storica, nonché prima volta assoluta per i grillini, durante la quale si rivedranno “i rapporti con le liste civiche nei comuni e le nuove regole per i ...

Insegnante ucciso e bruciato nel vibonese - rito abbreViato per padre e figlio : Vibo Valentia - Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, in accoglimento di una richiesta dell'avvocato Francesco Sabatino, ha disposto il giudizio con rito abbreviato nei confronti di Francesco ed Ezio ...

Monchi torna a Siviglia : “Sono andato Via da Roma per divergenze con Pallotta” : Ha rescisso il suo contratto con la Roma in seguito alla sconfitta ed eliminazione dalla Champions League per mano del Porto. Il ds spagnolo Monchi ha lavorato due anni nella capitale ma è tornato al Siviglia, dov’era stato prima di arrivare in Italia. Durante la conferenza stampa di presentazione ha, però, parlato anche dell’esperienza in giallorosso e dei motivi che l’hanno spinto ad abbandonare: “Sono andato via ...

Saipem insieme agli stakeholder : al Via gli Open Talks : "Il tema della finanza sostenibile è molto importante e il mondo degli stakeholder finanziari si sta muovendo tantissimo per utilizzare i fattori ESG, evironment, social and governance, per declinare ...

Napoli - svolta sulle griglie del metrò in piazza del Plebiscito : il Tar accoglie il ricorso - Via ai lavori : svolta sulle griglie del metrò in piazza del Plebiscito. Il Comune di Napoli si aggiudica anche il secondo round al Tar contro il ministero dei Beni Culturali. Il tribunale amministrativo...

Viareggio Cup 2019 - guida agli ottavi di finale : Viareggio Cup 2019, l’analisi ed il tabellone degli ottavi di finale, in programma martedì 19 marzoDopo il doveroso riposo, visti i tre impegni del raggruppamento davvero molto ravvicinati, entra nel vivo la 71° edizione della Viareggio Cup (per i romantici, Coppa Carnevale).Praticamente nessuna sorpresa è uscita dai gironi, chi doveva imporsi ha fatto il suo e anche le seconde che hanno strappato il pass erano quelle previste alla vigilia. ...