Usa | famiglia si oppone al cambio di sesso | figlio ai sevizi sociali

Corruzione - l’imprenditore Casillo accUsa Nardi e Savasta : “Arrestarono la mia famiglia. Per uscire costretti a pagare” : L’accusa era terribile: aver importato grano cancerogeno perché contaminato da ocratossina. Il pm di quel caso era Antonio Savasta e il gip Michele Nardi, ora in carcere con l’accusa di Corruzione in atti giudiziari. Il primo chiese l’arresto, il secondo lo dispose. Nel processo – dopo un patteggiamento respinto – l’uomo finito nel mirino dei due magistrati venne assolto. Ora Francesco Casillo, imprenditore di ...

Amici - ex ballerino condannato a 20 anni di carcere per l’omicidio del fidanzato. Aveva scritto su Facebook : “Chiedo scUsa alla famiglia - non lo meritava” : Marcus Bellamy, ex ballerino professionista che si era esibito ad Amici fino al 2009, è stato condannato a 20 anni di carcere per l’omicidio del fidanzato Bernardo Almonte. La notizia arriva dai siti stranieri che riportano la condanna da parte del tribunale del Bronx, a New York, per i fatti che risalgono ad agosto 2016 quando fu accusato di aver strangolato il compagno con cui Aveva una relazione stabile da qualche tempo. Il ragazzo era ...

Aereo caduto in Etiopia - il dolore della famiglia dell'assessore TUsa : Aereo caduto in Etiopia, il dolore della famiglia dell'assessore Tusa L'archeologo, assessore ai Beni Culturali della Regione siciliana, tra le vittime dell’incidente dell'Ethiopian airlines precipitato dopo il decollo. La moglie: "Avevo dei presentimenti". "Amava il suo lavoro e la sua terra", dice il figlio ...

Aereo Etiopia : Rubino (Pd) - 'vicini a famiglia TUsa' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "A nome del Partito Democratico della Sicilia esprimo, i più accorati sentimenti di cordoglio per la scomparsa dell’Assessore Regionale ai Beni Culturali ed Archeologo di fama internazionale, Sebastiano Tusa, e di tutte le vittime che hanno perso la vita nel tragico in

Palermo - abUsa per anni della figlia perché omosessuale con la complicità della famiglia : Il padre scopre che la figlia è omosessuale e, per 'punirla', la stupra per anni con la complicità dei familiari e dell'intero paesino. E' quanto emerge dalla triste storia di Francesca, ora 23enne, che dall'età di 15 anni è stata costretta alla violenza carnale dal padre. Appena maggiorenne li ha denunciati, è stata accolta in una struttura protetta ed i genitori sono ora a processo per maltrattamenti, violenza sess... e atti ...

Usa - tornado in Alabama : 7 delle 23 vittime appartengono alla stessa famiglia : delle 23 vittime del tornado che ha devastato l’Alabama ben 7 appartengono alla stessa famiglia: lo hanno reso noto i soccorritori a seguito dell’identificazione dei corpi, secondo quanto riportato dalla BBC. Le persone decedute hanno un’età compresa tra i 6 e gli 89 anni, ha precisato il Coroner della Contea di Lee Bill Harris. Soltanto un membro della stessa famiglia è sopravvissuto. Altre 8 persone risultano ancora disperse ...

Afghanistan - per le donne torna il Medioevo : “Con intesa Usa-Taliban addio conquiste in politica - famiglia - scuola e lavoro” : Un ritorno al punto zero, a un Medioevo che le vuole nascoste agli occhi degli estranei e le relega tra le quattro mura domestiche. A più di 17 anni dall’inizio delle missioni statunitensi e Nato in Afghanistan, le donne della repubblica Islamica temono di essere derubate dei diritti che con tanta fatica e tanti rischi per la propria incolumità sono riuscite a conquistare dopo la caduta del governo Taliban. Quell’intervento militare che diede ...

MICHAEL JACKSON/ "Leaving Neverland" : la famiglia fa caUsa al canale tv Hbo : Sarà trasmesso in America sul canale televisivo Hbo il film documentario su MICHAEL JACKSON ma la famiglia ha fatto causa

Melegnano - il corteo di solidarietà alla famiglia di Bakary per le scritte razziste. Il padre : “Ostilità caUsata dal governo” : A Melegnano oltre un migliaio di persone ha partecipato al corteo di solidarietà alla famiglia che ha adottato un ragazzo senegalese, Bakary, e si è ritrovata scritte razziste e insulti sotto casa. “Oggi in Italia c’è un clima di ostilità nei confronti dei migranti maggiore rispetto a quello di anni fa a causa di leggi e proclami di alcune personalità del governo”, racconta Paolo Pozzi, il padre adottivo del ragazzo. Da segnalare, all’inizio del ...

Bologna. Anziani abUsati in casa famiglia - le intercettazioni choc : “Tra un po’ muori e ti passa” : Anziani picchiati, insultati, lasciati al freddo e al buio. Quattro persone arrestate, il titolare è in carcere. Dalle intercettazioni emergerebbero anche gli episodi di violenza sessuale con una donna lasciata in lacrime: "Quando vuoi lo torniamo a fare".Continua a leggere

Usa. Tragedia di famiglia : mamma uccide le figlie di 2 - 6 e 8 anni e poi si suicida : I corpi di Alanah Moore, due anni, Cassidy Graham, sei anni, Kyrie Graham, otto anni, e la loro madre Aubrianne Moore, 28 anni, sono stati scoperti da una donna nella loro casa in campagna in Michigan. Le autorità pensano però che le bambine siano stati uccise da qualche altra parte. Ancora ignoti i motivi di questo dramma.Continua a leggere

Anziani abUsati in casa famiglia nel Bolognese. Intercettazioni choc : 'Tra un po' ti passa' : Violenze e sistematici contro gli ospiti: picchiati, umiliati, lasciati al freddo e senza cibo, fino al caso di una degente non autosufficiente che avrebbe subito due abusi sessuali. È lo scenario, ...