Usa | amica le affida il bimbo autistico di 4 anni | lei lo uccide | rischia la pena di morte

Usa - uccide la sua migliore amica durante un pigiama party : 14enne condannata a 25 anni : La ragazza condannata, una quattordicenne del Texas, nel maggio dello scorso anno accoltellò a morte Nylah Lighfoot, sua coetanea, dopo una lite per un pigiama party tra amiche. “L’ho pugnalata e ho commesso il peggior errore della mia vita”, aveva ammesso davanti ai giudici.Continua a leggere

Usa - nel 2018 rubò il cagnolino di un'amica - uccidendolo e bruciandolo : arrestata : La Polizia di Hummelstown, cittadina della Pennsylvania, negli Stati Uniti, ha arrestato il 14 febbraio scorso una donna, Kathryne Grace. La stessa è accusata infatti di aver rubato il cagnolino di una sua amica. I fatti si verificarono nell'aprile del 2018. Secondo quanto riporta la stampa statunitense, la Grace avrebbe ucciso la povera creatura, per poi darle fuoco, questo in modo da far sparire ogni traccia del misfatto. L'animale, che era un ...

A 40 anni da Rivoluzione islamica il nemico restano gli Usa : "La cospirazione americana" contro la Repubblica islamica iraniana non avrà mai successo: così il presidente iraniano Hassan Rohani di fronte alla folla radunata in piazza Libertà (Azadi) a Teheran per celebrare il 40esimo anniversario della Rivoluzione iraniana, che l'11 febbraio 1979 determinò la fine della monarchia e la creazione della Repubblica islamica dell'Iran. "La presenza di persone oggi nelle strade di tutto l'Iran islamico è la ...

Sara Affi Fella - la sua ex migliore amica Valeria Bigella : 'Molto delUsa da lei' : Sono passati mesi da quando si è saputo delle bugie raccontate da Sara Affi Fella. Ricordiamo, a chi non lo sapesse, che la ragazza di Venafro diceva di essere single ma, in realtà, quando era seduta sul trono di Uomini e Donne, vedeva ancora Nicola Panico. Sara Affi Fella, dunque, era fidanzata a tutti gli effetti. Una verità scomoda portata a galla proprio da Panico, deluso dopo aver saputo che Sara intanto frequentava anche il calciatore del ...

Usa - studentessa universitaria uccisa con almeno 30 coltellate dall’amica coinquilina : La sera di giovedì 24 gennaio qualcosa deve essere improvvisamente scattato nella mente di Luisa Cutting. La ragazza ha barbaramente ucciso la sua coinquilina, la 21enne Alexa Cannon, con un numero impressionante di coltellate, almeno 30. Le due giovani coetanee si erano conosciute durante la frequentazione dei corsi della Radford University in Virginia. Inizialmente abitavano nello stesso edificio, una di fronte all’altra. Con il tempo la loro ...