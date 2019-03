Uomini e Donne registrazione | Luca Daffré si dichiara dopo la lite con Angela

Gossip Uomini e Donne - Luigi e Irene : svelato un retroscena : Luigi Mastroianni e Irene Capuano dopo Uomini e Donne: lei fa una rivelazione Irene Capuano e Luigi Mastroianni, ormai da un paio di settimane, hanno iniziato una bellissima storia d’amore. Difatti i due sono sembrati essere assolutamente indivisibili in ogni occasione, mostrando ai numerosissimi fan di essere fatti l’uno per l’altra. Finita qua? Ma nemmeno per sogno perchè poco fa Irene Capuano ha svelato un retroscena sulla ...

Uomini e Donne news Luigi e Irene - lei non si trattiene : “Oggi lo posso dire” : Uomini e Donne, Luigi e Irene news: prosegue la favola d’amore per la giovane coppia Siete in cerca di news di Uomini e Donne su Luigi e Irene? I due sono insieme in questi giorni a Roma, dopo essersi separati per pochissimi giorni. Dopo la scelta Luigi e Irene sono stati insieme in Sicilia, poi […] L'articolo Uomini e Donne news Luigi e Irene, lei non si trattiene: “Oggi lo posso dire” proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne anticipazioni - nuova corteggiatrice strega Andrea : Natalia va via : Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico, Andrea perde la testa per una nuova corteggiatrice: Natalia litiga con Muriel e poi lascia lo studio Oggi, martedì 19 marzo 2019, negli studi Elios di Roma è stata registrata un’altra puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. In studio c’erano presenti anche Ivan Gonzalez con Sonia Pattarino […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, nuova corteggiatrice strega Andrea: Natalia ...

Uomini e Donne - trono over : Pamela Barretta 'stuzzica' Roberta di Padua. Il botta e risposta : Che non corra tanta simpatia tra alcune delle dame assiepate nel parterre presente nello studio di Uomini e Donne è roba nota agli amanti della trasmissione di Canale 5. Ce ne danno conferma in particolare due protagoniste che hanno fatto parlare di sè per diversi motivi. L'una è Pamela Barretta, uscita da poco tempo con il suo nuovo fidanzato Stefano Barrese, l'altra è Roberta di Padua, la discussa donna frequentata da Riccardo ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Natalia va via - Giulia perde Luca : Andrea Zelletta e Natalia di Uomini e Donne litigano ancora E’ da poco terminata una movimentatissima registrazione di Uomini e Donne. Cos’è successo? Come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, Andrea Zelletta ha fatto molto discutere per aver fatto la medesima esterna a orari diversi con tutte le corteggiatrici, le quali sono andate ovviamente su tutte le furie. Ed è stata soprattutto Natalia ad essersi arrabbiata maggiormente, ...

Emanuele Mauti : ‘Uomini e donne? Tutto vero - ma c’è chi recita un copione’ : In molti si sono sempre chiesti, osservando le gesta dei protagonisti di Uomini e donne, se ciò che accade in studio sia vero al 100% o se ci sia una buona dose di finzione. A rispondere al quesito è Emanuele Mauti, che in passato è stato corteggiatore e scelta della tronista Sonia Lorenzini (ma la loro storia non è sopravvissuta alla prova del tempo). Il giovane in una serie di Instagram story spiega che di base è Tutto vero anche se ci sarebbe ...

Uomini e Donne - Andrea Damante fa una dedica alla De Lellis : 'Manca la mia paperella' : A quanto pare Andrea Damante e Giulia De Lellis sarebbero tornati insieme. I due, dopo essere stati immortalati nello stesso hotel durante la stessa sera, sono stata fotografati a casa dell'ex tronista di Uomini e Donne mentre si scambiano un bacio. Nessuno dei due ha però rivelato ufficialmente la notizia. Gli indizi che trapelano dal web nelle ultime ore sono molto chiari e fanno ipotizzare che i due si siano già rimessi insieme. Damante ha ...

Uomini e donne - la "same-sex dance" di Pasqualina ed Antonia (video) : Maria de Filippi è al passo con i tempi: proprio come la controparte storica del sabato sera, Milly Carlucci, anche la conduttrice di Canale 5 ha portato davanti alle telecamere l'avanguardistica same-sex dance, che tante critiche ha suscitato nell'ultima edizione di Ballando con le stelle. A scatenarsi in pista nell'ultima puntata di Uomini e donne, due signore del parterre del Trono Over, Antonia e Pasqualina, entrambe appassionate di ...

GIAN BATTISTA RONZA/ Uomini e donne - vede Anna e Sperti sbotta : 'Speriamo vai via!' : GIAN BATTISTA RONZA, lite con GIANni Sperti a Uomini e donne, il video del momento: 'Sei ancora qua dopo tutto quello che hai fatto?'

Kikò Nalli sarebbe pronto a ritornare a Uomini e Donne : L’hair- stylist Kikò Nalli ha dichiarato la sua opinione riguardo l’eventualità di un suo ritorno a “Uomini e Donne.”, Kikò Nalli aveva conosciuto la Cipollari all’interno del programma. In questo momento Nalli è single e durante l’intervista al settimanale “Nuovo Tv”dice di essere molto riconoscente alla De Filippi: “Sfido chiunque a dire di no a Maria. È a lei che devo la vita dei miei tre figli, visto che è proprio durante alcune ...

Uomini e Donne - Nilufar torna da Nicolò dopo la rottura con Giordano? : Nilufar Addati e Nicolò Ferrari di Uomini e Donne insieme? Parla lui Sono girate diverse voci di corridoio sulla vita privata di Nilufar Addati dopo la clamorosa rottura con Giordano Mazzocchi. E il rumor più gettonato è stato quello inerente a un suo riavvicinamento a Nicolò Ferrari. Sarà davvero così? A quanto pare no, ed è stato proprio quest’ultimo a smentire tale illazione su instagram, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto ...

Michele e Claudia - Uomini e Donne/ Video - storia al capolinea : 'Ti auguro il meglio' : Michele e Claudia si dicono addio a Uomini e Donne. La rottura in studio nella nuova puntata, perché? 'Ti auguro il meglio'

BENIAMINO DI BERNARDO / Uomini e Donne : ballo e invito a cena per Engy... : BENIAMINO Di BERNARDO continua a cercare l'amore al trono Over di Uomini e Donne: 'Voglio una donna elegante e magra, non grossolana!'