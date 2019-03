Uomini e Donne | Andrea Damante fa una dedica alla De Lellis | ' Manca la mia paperella'

Uomini e donne - la "same-sex dance" di Pasqualina ed Antonia (video) : Maria de Filippi è al passo con i tempi: proprio come la controparte storica del sabato sera, Milly Carlucci, anche la conduttrice di Canale 5 ha portato davanti alle telecamere l'avanguardistica same-sex dance, che tante critiche ha suscitato nell'ultima edizione di Ballando con le stelle. A scatenarsi in pista nell'ultima puntata di Uomini e donne, due signore del parterre del Trono Over, Antonia e Pasqualina, entrambe appassionate di ...

GIAN BATTISTA RONZA/ Uomini e donne - vede Anna e Sperti sbotta : 'Speriamo vai via!' : GIAN BATTISTA RONZA, lite con GIANni Sperti a Uomini e donne, il video del momento: 'Sei ancora qua dopo tutto quello che hai fatto?'

Kikò Nalli sarebbe pronto a ritornare a Uomini e Donne : L’hair- stylist Kikò Nalli ha dichiarato la sua opinione riguardo l’eventualità di un suo ritorno a “Uomini e Donne.”, Kikò Nalli aveva conosciuto la Cipollari all’interno del programma. In questo momento Nalli è single e durante l’intervista al settimanale “Nuovo Tv”dice di essere molto riconoscente alla De Filippi: “Sfido chiunque a dire di no a Maria. È a lei che devo la vita dei miei tre figli, visto che è proprio durante alcune ...

Uomini e Donne - Nilufar torna da Nicolò dopo la rottura con Giordano? : Nilufar Addati e Nicolò Ferrari di Uomini e Donne insieme? Parla lui Sono girate diverse voci di corridoio sulla vita privata di Nilufar Addati dopo la clamorosa rottura con Giordano Mazzocchi. E il rumor più gettonato è stato quello inerente a un suo riavvicinamento a Nicolò Ferrari. Sarà davvero così? A quanto pare no, ed è stato proprio quest’ultimo a smentire tale illazione su instagram, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto ...

Michele e Claudia - Uomini e Donne/ Video - storia al capolinea : 'Ti auguro il meglio' : Michele e Claudia si dicono addio a Uomini e Donne. La rottura in studio nella nuova puntata, perché? 'Ti auguro il meglio'

BENIAMINO DI BERNARDO / Uomini e Donne : ballo e invito a cena per Engy... : BENIAMINO Di BERNARDO continua a cercare l'amore al trono Over di Uomini e Donne: 'Voglio una donna elegante e magra, non grossolana!'

Ida Platano dopo Uomini e Donne trova l’amore? Il gesto spiazzante : Uomini e Donne: Ida Platano dimentica Riccardo Guarnieri con un altro? Ida, come riportato dalle anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne circolate on line in questi giorni, ha deciso di abbandonare il programma, asserendo di non essere ancora pronta a iniziare una storia d’amore dopo la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri. Ma forse qualcosa potrebbe essere già cambiato. Difatti l’ex dama del dating, poco fa, ha ...

News Uomini e Donne : ex corteggiatore svela un curioso retroscena : Uomini e Donne: Emanuele Mauti svela un retroscena sul programma e sulla redazione L’ex corteggiatore di Uomini e Donne Emanuele Mauti, via social, è tornato a parlare del dating sentimentale di Maria De Filippi e lo ha fatto rispondendo ad una delle tante domande che da qualche tempo lo inseguono, ovvero: “Quello che vediamo a Uomini e Donne è tutto vero?” L’ex fidanzato dell’ex tronista Sonia Lorenzini ha cercato ...

Kikò Nalli : "Tornare a Uomini e Donne? Perché no - a Maria devo tutto" : Proprio in quello studio sbocciò l'amore con Tina Cipollari e oggi l'hairstylist, single, non esclude il ritorno

Kikò Nalli torna a Uomini e Donne dopo Tina Cipollari? : Nel trono Over di Uomini e Donne potrebbe esserci un colpo di scena: Kikò Nalli potrebbe entrare a far parte del parterre maschile. dopo il divorzio da Tina Cipollari, l'hair stylist, che spesso è ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque per dispensare consigli di bellezza, Kikò risulta attualmente single per cui non è impossibile che l'uomo possa decidere di tornare in tv per trovare una compagna.Se Tina Cipollari risulta felicemente ...

Emanuele Mauti : "A Uomini e donne è tutto vero - ma redazione cerca di romanzare le vicende" : Emanuele Mauti, ex corteggiatore di Uomini e donne, via Instagram (ha oltre 260 mila follower) è tornato a parlare del programma di Canale 5. Lo ha fatto rispondendo ad una delle domande che da qualche tempo lo inseguono, ossia 'ma ciò che vediamo a Uomini e donne è tutto vero?'.Sì, ciò che vedete a Uomini e donne è tutto vero. Le persone all’interno di quel programma sono assolutamente lasciate libere di esprimersi, di agire, al ...

Diretta Uomini e Donne : la Di Padua si dichiara innamorata di Riccardo : Secondo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e Donne. Prima di scoprire che cosa accadrà oggi, facciamo un breve riassunto di ciò che è successo ieri. Gemma chiude definitivamente con Rocco La prima puntata settimanale è stata caratterizzata dalle discussioni tra Gemma e Rocco; la coppia si porta ancora dietro gli strascichi de "La decisione" andata in scena settimana scorsa. La dama è rimasta delusa dalla scelta di Rocco di ...

Uomini e Donne : ANGELA e GIULIA si “contendono” LUCA DAFFRÈ [anticipazioni trono classico] : Continuano le registrazioni del trono classico di Uomini e Donne e, in questo caso, le troniste ANGELA Nasti e GIULIA Cavaglià si stanno contendendo le “attenzioni” di LUCA DAFFRÈ, già ex corteggiatore di Teresa Langella ed ex tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo nel dating show di Maria De Filippi… Nelle puntate già andate in onda, LUCA ha deciso di partecipare ...