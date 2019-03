UNA VITA | anticipazioni e trame puntate dal 24 al 29 marzo 2019

In Italia ha 5 mesi di vita - i figli UNA "Speranza negli Usa - aiutateci per la raccolta fondi" : Abbiamo compreso che il mondo è fatto di persone come Noi e che non siamo soli; per questo abbiamo deciso di condividere la storia della malattia di nostra Mamma con tutti Voi" scrivono infine Luca e ...

Spoiler spagnoli UNA VITA : Ramon si rifiuta di rivelare la verità sulla morte di Celia : Nuovo spazio sulla soap opera spagnola “Una Vita” che narra le vicende ambientate ad Acacias 38. Negli episodi che sono andati in onda sugli schermi televisivi iberici alla fine di febbraio 2019, è accaduto qualcosa di terribile. Si tratta di Celia Alvarez Hermoso (Ines Aldea), presente nello sceneggiato sin dal primo esordio. La moglie di Felipe ha perso la Vita mentre si trovava nell'abitazione di Ramon Palacios per portare con sé la piccola ...

UNA VITA - episodi iberici : Felipe aggredisce il Palacios con delle forbici : Nuovo spazio dedicato ad Una Vita, la soap opera ambientata in un vecchio quartiere spagnolo. Le anticipazioni delle puntate iberiche in onda a marzo svelano che Felipe dimostrerà di non avere ancora reagito alla morte della moglie, tanto da prendersela con Ramon Palacios, il suo presunto assassino. Una Vita: Celia muore, Ramon colpevole? La guerra tra Felipe e Ramon sarà al centro delle attuali puntate iberiche di Una Vita. Tutto inizierà ...

UNA VITA - spoiler iberici : Felipe diventa pazzo - Rosina ferita da una bottiglia : Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita, la telenovella spagnola in onda in Italia su Canale 5. Le anticipazioni spagnole dal 18 al 22 marzo svelano che Arantxa scoprirà il segreto di Cinta, mentre la moglie di Samuel si scaglierà contro Rosina. Infine il comportamento di Felipe desterà la preoccupazione di Ramon. Una Vita: Rosina e Donna Susana contro Genoveva Gli spoiler iberici di Una Vita, in onda questa settimana in Spagna, svelano ...

Anticipazioni UNA VITA : Jaime e Diego ingannati a causa di Ursula e Samuel : La serie televisiva “Una Vita” di origini spagnole continua ad andare in onda dal lunedì al venerdì sulle reti Mediaset. Le Anticipazioni degli episodi che il pubblico italiano vedrà tra qualche mese, rivelano che Ursula Dicenta e Samuel Alday uniranno le loro forze per non consentire a Blanca di essere felice al fianco di Diego. Purtroppo l’ex educatrice e il figliastro pur di riuscire nel loro intento, metteranno in atto un altro dei loro ...

UNA VITA anticipazioni : il grande inganno di URSULA e SAMUEL : Pur avendo permesso a Blanca (Elena Gonzalez) e Diego (Ruben De Eguia) di andare a vivere insieme, SAMUEL (Juan Gareda) e URSULA (Montse Alcoverro) non esiteranno a rovinare la felicità dei due ragazzi nelle prossime settimane di programmazione di Una Vita. I cattivi della telenovela studieranno così un ennesimo piano per portare ad una nuova frattura tra i nostri protagonisti… Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio nel momento in cui ...

Anticipazioni UNA VITA : Blanca sorprende Diego tra le braccia di Huertas : La soap opera spagnola “Una Vita” continua a fare compagnia al pubblico con delle appassionanti storie. Negli episodi italiani primaverili, ci sarà il ritorno di un personaggio femminile che in passato ha fatto separare i coniugi Alvarez Hermoso. Stiamo parlando di Huertas Lopez (Sandra Blazquez), che a gran sorpresa si riaffaccerà nelle vicende ambientate ad Acacias 38, precisamente nel corso di un party organizzato da Diego Alday e Blanca ...

UNA VITA - episodio del 19 marzo : il destino di Diego nelle mani di Olga : Nella puntata di "Una Vita" di martedì 19 marzo, Blanca e Samuel faranno visita a Diego e tenteranno di convincere Olga a dare il suo benestare alla cura sperimentale proposta dal dottor Quilles che potrebbe salvargli la Vita. Si tratta comunque di una terapia piuttosto delicata, e per questo motivo i familiari verranno informati di tutti i rischi ai quali il paziente potrebbe andare incontro. Quale decisione prenderà Olga, divenuta tutrice ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 19 marzo 2019 : anticipazioni puntata 667 di Una VITA di martedì 19 marzo 2019: Blanca va da Diego insieme a Samuel: vogliono sperimentare un nuovo trattamento, l’exanguinotrasfusione. Il dottor Quiles, però, avvisa tutti che la cura non è affatto priva di rischi… Ursula mostra al figliastro Samuel la lettera che Blanca aveva scritto a Diego… Olga si convince a portare Diego in ospedale e Samuel intende fare da volontario come donatore per la ...

UNA VITA Anticipazioni 19 marzo 2019 : Olga decide del destino di Diego : Olga permetterà al dottor Quiles di sperimentare su Diego una cura rischiosa, ma che potrebbe salvargli la Vita?

UNA VITA anticipazioni spagnole : Ramon uccide Celia? Felipe fuori di sé : anticipazioni spagnole Una Vita: Celia muore cadendo dalla finestra dei Palacios, Ramon considerato colpevole Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano tristi notizie per i telespettatori. Sono tanti coloro che sono affezionati da sempre al personaggio di Celia, che sin dalla prima puntata regala forti emozioni al pubblico. Ma ecco che siamo costretti a rivelarvi […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Ramon uccide Celia? ...