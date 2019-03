Una spettacolare programmazione per la rassegna Contemporanea mente… edizione

Alla GDC 2019 è stata mostrata Una spettacolare tech demo sci-fi - il titolo è The Heretic ed è sviluppata con Unity : Come comunicato da The Verge, tra le novità più interessanti di questa GDC 2019 c'è sicuramente Unity, noto motore grafico molto in voga per lo sviluppo di videogiochi. La Unity technologies ha pubblicato un nuovo filmato intitolato The Heretic, che mostra tutte le potenzialità dei nuovi strumenti in mano Alla società.Questo cortometraggio, della durata di circa 4 minuti, ha uno stile che per certi versi ricorda Blade Runner. Ecco le ...