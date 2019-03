Una donna è stata soffocata con un cuscino

Trasferita in incognito da Milano a Montesilvano. Arrestata Una donna con ordini di carcerazione : Una donna di Milano è stata Arrestata e rinchiusa nel carcere di Chiati dall Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara. La donna, che era destinataria di due ordini ...

Incidente sui binari nel Napoletano : morta Una donna - stop ai treni : TORRE DEL GRECO - Choc alla stazione delle Ferrovie dello Stato di Torre del Greco: investita dal treno, donna muore sui binari. Tragedia alla fermata centrale di Torre del Greco delle Fs, intorno...

M5S : fino a 14 anni di carcere per chi sfregia Una donna : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha parlato proprio oggi a Repubblica di un pacchetto di nuove norme da aggiungere al Codice rosso contro la violenza sulle donne e i minori e una prima anticipazione più dettagliata l'ha data la deputata Stefania Ascari in Commissione Giustizia.Una norma in particolare prevede una pena fino a 14 anni di reclusione per chi sfregia una donna, un reato che non esiste ancora e che ...

Auto pirata investe Una donna e quattro bambini sulle strisce pedonali : Una donna e quattro bambini sono stati investiti sulle strisce pedonali in via Lario a Buccinasco. La fuga...

A Como Una donna obbligava sua figlia 16enne a dimagrire : denunciata : Non poteva superare i 50 kg e per questo veniva sottoposta dalla madre a continui controlli, minacce e vessazioni: una ragazzina di 16 anni ha vissuto mesi di maltrattamenti fino a quando la zia ha presentato una denuncia alla Squadra Mobile a Como e la Procura ha disposto per la madre, 46 anni, l'allontanamento dalla casa familiare con il divieto assoluto di avvicinare la figlia in qualsiasi luogo e di contattarla con qualsiasi mezzo. La donna ...

Bonafede '14 anni di carcere a chi sfregia Una donna' : Oltre alle misure contro femminicidio e violenza sulle donne annunciate oggi nell'intervista a Repubblica del ministro della Giustizia M5S Alfonso Bonafede, l'idea di introdurre un nuovo reato con ...

Eva Henger contro Alessia Marcuzzi è Una donna fredda : Tra Eva Henger e Alessia Marcuzzi non c’è molto simpatia. In un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv”, la Henger dopo la polemica per il video di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli, dice: “L’avevo detto io che Alessia Marcuzzi non è come sembra. È disposta a tutto per l’audience. Non ha guardato in faccia a nessuno pur di fare audience. E pensare che Fogli è un amico di famiglia: lo conosce benissimo visto che è stata fidanzata per tanti ...

“Kate Middleton e William in crisi : ci sarebbe di mezzo Una donna - Rose Hanbury” : Il gossip non passa certo inosservato: aria di crisi tra Kate Middleton e il Principe William. Un retroscena piccante che arriva direttamente dal Daily Mail, il tabloid brittanico molto infromato sulle vicende della famiglia reale, pur non parlando di corna, fa sapere che a creare tensioni nella coppia sarebbe una donna non più misteriosa. Si tratta di Rose Hanbury, ex modella trentacinquenne, appartenente all’alta borghesia britannica, ...

Reggio Calabria - lex marito le aveva dato fuoco : "Sono fortUnata a essere donna - non mi faccio spezzare le ali" : "Mi ritengo fortunata di essere donna. Noi non ci dobbiamo mai arrendere e permettere a nessuno di spezzarci le ali, che sono poi quelle che fanno volare e sognare. Lo dobbiamo fare per noi, per le ...

Modena - Una donna e un bambino muoiono dopo volo da decimo piano di un palazzo : Le vittime, 50 e 5 anni, sono zia e nipote. Fra le ipotesi, quella più probabile al momento appare l'omicidio-suicidio

