Un talento al giorno | Giorgi Chakvetadze | il Kakà georgiano

(Di martedì 19 marzo 2019)è uno dei migliori talenti in circolazione e il protagonista di oggi della nostra rubrica “Unal“. Si sta mettendo in mostra in Belgio con la maglia del Gent. Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Tbilisi, ha esordito il 18 novembre 2016 in un match di Erovnuli Liga vinto 4-0 contro la Lokomotiv Tbilisi. Arriva in Belgio per una cifra di 1,5 milioni. Il commissario tecnicoKipiani gli ha affidato la casacca numero dieci sulle spalle e soprattutto le chiavi della manovra nel settore nevralgico del campo della nazionale georgiana che ha trascinato alla promozione in Lega C di Nations League. Il biondino classe 99′, nonostante la giovane età, ha già ottenuto la titolarità in una delle compagini più forti del campionato belga. Trequartista puro, ma che può anche esser impiegato come ala sinistra o mezzala. In questa stagione ...

