Un tabloid vicino a Trump avrebbe pagato 200 mila dollari per avere foto osè di Bezos : Il tabloid scandalistico americano National Enquire, di proprietà di un editore amico di Donald Trump, pagò 200 mila dollari per entrare in possesso di foto e messaggi osè relativi alla relazione extraconiugale tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Lo rivela il Wall Street Journal. La cifra fu pagata al fratello della della donna, Michael Sanchez.Bezos in un post pubblico denunciò di essere stato ricattato dal National ...

Bezos denuncia il tabloid vicino a Trump “Mi ha minacciato e cercava di ricattarmi” : Minacce, ricatti, estorsioni. Sembra un film sui peggiori istinti dell’uomo, ma invece è la vera sfida tra l’uomo più ricco del mondo e quello più potente. La clamorosa denuncia del fondatore di Amazon Jeff Bezos contro il tabloid National Enquirer, sospettato di aver rivelato i suoi tradimenti coniugali per fare un favore al Trump, ha sbattuto in ...

Jeff Bezos denuncia il ricatto di un tabloid vicino a Trump : Jeff Bezos, fondatore di Amazon Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, ha pubblicamente accusato il tabloid americano National Enquirer di estorsione e minaccia nei suoi confronti. Rifiutando di cedere al ricatto, il patron della multinazionale di ecommerce ha pubblicato le prove dell’intimidazione in un lungo post sulla piattaforma online Medium. Tutto inizia quando David J. Pecker, a capo del gruppo American Media, a sua volta proprietario ...

Jeff Bezos denuncia un ricatto di un tabloid vicino a Trump : Jeff Bezos, fondatore di Amazon Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, ha pubblicamente accusato il tabloid americano National Enquirer di estorsione e minaccia nei suoi confronti. Rifiutando di cedere al ricatto, il patron della multinazionale di ecommerce ha pubblicato le prove dell’intimidazione in un lungo post sulla piattaforma online Medium. Tutto inizia quando David J. Pecker, a capo del gruppo American Media, a sua volta proprietario ...

Jeff Bezos denuncia : ricattato da tabloid vicino a Trump : New York, 8 feb., askanews, - Il numero uno di Amazon e proprietario del Washington Post Jeff Bezos ha accusato l'editore del National Enquirer di averlo ricattato minacciandolo di pubblicare ...

Bezos ricattato : il tabloid vicino a Trump voleva pubblicare le sue foto osé : Famiglia poco ordinariaBambino iper attivoVero nerdStudi solidi (e tanti sacrifici)Idee chiarePensiero da informatico e ossessione per le donneCaratterinoIl National Enquirer l’ha minacciato di pubblicare le foto che lo ritraggono nudo, insieme a Lauren Sanchez. A meno di non affermare pubblicamente che lo scoop sulla sua relazione extraconiugale, lanciato dalla testata di gossip, non nascondesse motivazioni politiche. Jeff Bezos, il fondatore ...

Amazon - Bezos : 'tabloid vicino a Trump mi ricatta con foto osè' | : In un lungo post, il ceo di Amazon racconta un presunto tentativo di estorsione da parte del National Inquirer, giornale di proprietà di un vecchio amico del presidente americano

Usa - Bezos accusa il National Enquirer di estorsione : “tabloid vicino a Trump minaccia di pubblicare mie foto osè” : Jeff Bezos, numero uno di Amazon, accusa di ricatto ed estorsione il National Enquirer, tabloid scandalistico controllato dalla American Media Inc (Ami) di proprietà di David Pecker, alleato e amico di Donald Trump. Con un lungo post blog, intitolato ‘No grazie, signor Pecker’, il fondatore e amministratore delegato dell’azienda di commercio elettronico statunitense, nonchè editore del Washington Post, ha denunciato le minacce ...

Jeff Bezos denuncia : "tabloid vicino a Trump minaccia di pubblicare mie foto osé" : "No grazie Mr Pecker", dice Jeff Bezos su Medium e denuncia di essere stato oggetto di "ricatto" e di un "tentativo di estorsione" da parte del National Enquirer, il tabloid scandalistico controllato dalla American Media Inc (Ami) di proprietà di David Pecker, alleato e amico di vecchia data di Donald Trump. "No grazie, Mr Pecker" scrive dunque il Ceo di Amazon prima di aggiungere con una punta di ironia: "Mi è stata fatta ...

Amazon - Bezos denuncia tabloid vicino a Trump : 'Minaccia mie foto osé' - : In un lungo post, il ceo di Amazon racconta un presunto tentativo di estorsione da parte del National Inquirer, giornale di proprietà di un vecchio amico del presidente americano

Bezos : “Il tabloid vicino a Trump mi ricatta” : Clamorosa rivelazione del fondatore di Amazon e proprietario del Washington Post, Jeff Bezos. Il patron del colosso dell’ecommerce accusa l’editore del National Enquirer, giornale scandalistico controllato dalla American Media Inc (Ami) di «ricatto ed estorsione». In un post su Medium, Bezos denuncia il proprietario del tabloid, David Pecker, allea...

Amazon - Bezos 'tabloid vicino a Trump minaccia di pubblicare mie foto osé. Tycoon mi considera nemico' : Il ricatto di Enquirer : voleva che Bezos dichiarasse pubblicamente che l'inchiesta nei suoi confronti non aveva alcuna motivazione politica. 'Bezos HA UN'ALTRA'. LO SCOOP DEL TABLOID vicino A Trump ...