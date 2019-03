Un progetto di turismo sostenibile per la Costiera Amalfitana

huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) Bellezza, logica di rete e sostenibilità. Sono le tre direttrici su cui punta il contratto di sviluppo siglato tra Invitalia e "Rete di Sviluppo Turistico Costa d'Amalfi", un distretto che mette insieme 14 Comuni e 55 imprese che agiscono in sinergia per lo sviluppo deldella. Un territorio baciato dal sole e dal mare tra i più belli e fragili in Italia. Da tutelare con lungimiranza e da valorizzare con intelligenza.Nasce da questa consapevolezza ilfinanziato da InvItalia che porterà benefici a tutta la comunità locale grazie ai quasi 30 milioni di finanziamenti che andranno ad arricchire l'offerta turistica con nuovi servizi, maggiori competenze, percorsi di fruizione multimediale, una spinta decisa verso la destagionalizzazione dei flussi e nuove opportunità di lavoro per i giovani. Per tutti gli ...

