Uefa | pronta la rivoluzione | Champions il sabato e campionato il mercoledì

ilmessaggero

(Di martedì 19 marzo 2019) Appuntamento fissato per oggi nella sede dellaa Nyon . Un incontro 'riservato' ma programmato da tempo tra l'ECA, che rappresenta i club più potenti del calcio europeo, e l'organismo che ...

StefaniaStefyss : RT @silviomass75: Ovvio che l '#UEFA abbia aperto un'inchiesta e altrettamto ovvio che cr7 nn verra' squalificato perche' nn me esistono le… - silviomass75 : Ovvio che l '#UEFA abbia aperto un'inchiesta e altrettamto ovvio che cr7 nn verra' squalificato perche' nn me esist… - JManiaSite : #CR7 ora rischia davvero, la #Juve pronta per l'eventuale ricorso? -