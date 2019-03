Tutte le violazioni della Ong | Così portano clandestini in Italia

ilgiornale

(Di martedì 19 marzo 2019) Prima non hanno rispettato gli ordini - e le regole di ingaggio - e hanno soccorso i 49 migranti senza attendere l'arrivoguardia costiera libica, poi per ben due volte non hanno spento i motori come intimato dalla Guardia di finanza.Ma non sono le unichedel diritto del mare commesse dalla Mare Jonio, la naveOngna Mediterranea saving humans che da ieri sfida di nuovo l'. Un tavolo permanente convocato al Viminale smaschera infatti il "piano", il modus operandi degli attivisti guidati dal no global Luca Casarini.La nave, infatti, ha il "chiaro intento di voler portare inimmigrati". E lo confermano gli ordini a cui ha disobbedito. Dopo aver fatto salire a bordo i migranti (nonostante il mare non fosse mosso e non ci fosse nessun pericolo di affondamento del gommone), infatti, non ha rispettato le indicazioniguardia costiera ...

