Trump | missione ossessione patria | dona il suo stipendio alla Sicurezza Nazionale

Usa - commissione giustizia della Camera avvia indagini su Trump per abuso di potere - corruzione e ostruzione a giustizia : La commissione giustizia della Camera statunitense si muove e avvia indagini per abuso di potere , corruzione e ostruzione della giustizia da parte del presidente Donald Trump . L’annuncio è stato dato dal presidente della stessa commissione , il dem Jerrold Nadler, durante un’intervento alla Abc. Nel corso dell’indagine, ha spiegato Nadler, saranno richiesti documenti ad oltre 60 tra persone ed entità dell’amministrazione ...

