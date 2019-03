Trout da record | firma con gli Angels un maxicontratto da 430 milioni di dollari

Baseball : Mike Trout contratto record : ANSA, - WASHINGTON, 19 MAR - Mike Trout , 27 anni, considerato il miglior giocatore di Baseball in circolazione, sta chiudendo il contratto più ricco nella storia sportiva in Nord America. Il difensore ...

Baseball - per Mike Trout contratto record : 430 milioni di dollari per 12 anni : Un primato nel ricchissimo sport americano che viaggia ormai a botta da centinaia di milioni di euro per assicurarsi i migliori. E l'esterno della squadra californiana fra i migliori c'è di sicuro. ...