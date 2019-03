Tre nuovi astronauti sulla Stazione spaziale internazionale

Somec - acquisiti nuovi contratti pluriennali per olTre 26 milioni di euro : Somec , ha acquisito nuove commesse per un valore complessivo superiore ai 26 milioni di euro, considerando anche gli ordini in opzione, nell'ambito Marine Glazing. Gli ordini ricevuti entrano nell'...

Il giudice a Le Iene sul caso Brizzi : "Si poTrebbero riaprire le indagini. Porterò i nuovi elementi in Procura" : "Oggi porterò i nuovi elementi che avete raccolto in Procura. Con nuove prove si può chiedere la riapertura delle indagini". Così il giudice Alessandro Arturi, che ha archiviato il procedimento su Fausto Brizzi, denunciato per violenza sessuale da tre ragazze, a Roberta Rei de 'Le Iene'. La Rei ha consegnato nelle mani del giudice il plico con le nuove presunte prove raccolte dalla trasmissione 'Le Iene', che dimostrerebbero ...

Brian May alla Rock and Roll Hall of Fame 2019 insieme a Trent Reznor per presentare i nuovi iscritti : Il 29 marzo la presenza di Brian May alla Rock and Roll Hall of Fame 2019 sarà nel panel insieme a Trent Reznor dei Nine Inch Nails, David Byrne dei Talking Heads, Janelle Monáe, Harry Styles, John Taylor e Simon Le Bon dei Duran Duran e Susanna Hoffs delle Bangles. I big appena elencati dovranno fare gli onori di casa agli artisti che verranno inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame presso il Barclays Center di New York, e ciascuno di essi ...

Lancia Delta HF - Musa Suv e Ypsilon : Tre nuovi modelli per rilanciare il marchio : Al Salone dell'automobile di Ginevra, tra le tante novità italiane, c'è anche la New Stratos. Si tratta di una riedizione della celebre Lancia Stratos che negli anni Settanta vinse tre Mondiali Rally. La vettura sportiva esposta a Ginevra pesa solo 1.247 chilogrammi, vanta una potenza di 540 cavalli e un telaio di derivazione Ferrari. Proposta con cambio automatico e manuale, sarà prodotta in soli 25 esemplari al prezzo di 550.000 euro ciascuno. ...

Ecco quale poTrebbe essere il bonus per il preorder dei nuovi Huawei P30 e P30 Pro : Il bonus per il preorder dei nuovi Huawei P30 e P30 Pro potrebbe essere decisamente molto ricco. L'articolo Ecco quale potrebbe essere il bonus per il preorder dei nuovi Huawei P30 e P30 Pro proviene da TuttoAndroid.

Ponte Genova : olTre una decina di nuovi indagati per il disastro : Ci sono nuovi indagati per il disastro di Ponte Morandi, il viadotto autostradale crollato lo scorso 14 agosto in cui hanno perso la vita 43 persone. Secondo quanto si apprende, la Guardia di Finanza sta notificando i nuovi avvisi di garanzia, oltre una decina, che si andrebbero così ad aggiungere ai 21 già presenti nel fascicolo aperto subito dopo la tragedia dalla Procura di Genova. Le ipotesi di reato sono di omicidio colposo plurimo, ...

Leak per Pokémon Spada e Scudo - sono queste le evoluzioni dei Tre nuovi starter? : Pokémon Spada e Scudo rappresentano la prossima evoluzione del franchise che, nel 1996, presentò al mondo Pikachu e la sua allegra banda di compagni tascabili. I mostriciattoli di casa Nintendo torneranno infatti entro la fine dell'anno con due nuove avventure pensate per gli schermi di Nintendo Switch. Dopo gli spin-off Let's Go - per altro in offerta su Amazon -, Game Freak torna quindi a realizzare un episodio marcatamente ruolistico della ...

Una Vita - Tre nuovi arrivi e una grande perdita : nuove anticipazioni : anticipazioni Una Vita: Aurora Guerra lascia la soap, tre nuovi personaggi in arrivo ad Acacias 38 Grandissime novità per Una Vita e non solo. Partiamo dalla notizia dell’abbandono di Aurora Guerra. L’autrice della soap opera spagnola va via e non farà più parte della squadra che ha ideato e scritto Acacias 38 e Il Segreto […] L'articolo Una Vita, tre nuovi arrivi e una grande perdita: nuove anticipazioni proviene da Gossip e ...

FFS : nuovi Treni Bombardier - esperto consiglia uscita da contratto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

FFS : nuovi Treni Bombardier - Meyer spera siano ok a dicembre : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Da Hogwarts con furore : in arrivo Tre nuovi giochi da tavolo a tema Harry Potter : In questa versione del classico "gioco delle parole" si potranno ovviamente inserire sia lemmi di natura babbana che provenienti direttamente dal mondo magico come i nomi dei personaggi, luoghi, ...

Dune : Tre nuovi videogiochi sarebbero in lavorazione : HD Virgin Interactive La copertina di Dune 2000, videogioco uscito nel 1998 Non saranno i primi videogiochi di Dune Dune ha esordito nel mondo del gaming nel 1992, quando l'omonimo videogioco venne ...

Vini dell'OlTrepo - Consorzio tra indiscrezioni e nuovi accordi : possibili cambi al vertice : Torazza Coste, Pavia,, 2 marzo 2019 - La prossima mossa, per l' Oltrepo vitiVinicolo, si preannuncia a dir poco clamorosa. Prima, dopo o durante il Vinitaly, comincia a Verona il prossimo 7 aprile, - ...

Huawei P30 base - Pro e Lite/ Ecco come saranno i Tre nuovi smartphone in arrivo : Huawei P30: in arrivo tre nuovi modelli della fortunata famiglia di smartphone cinesi. Il lancio previsto per il 26 marzo a Parigi