Tirreno-Adriatico | i gemelli Scarponi ‘sfidano’ Dario Cataldo del Team Astana | la partita

Tirreno-Adriatico 2019 : Primoz Roglic trionfa ma che duello con Adam Yates! Alaphilippe in forma smagliante - Bettiol la sorpresa più lieta : Si è conclusa con la cronometro individuale di San Benedetto del Tronto la Tirreno-Adriatico 2019. La corsa a tappe italiana, uno degli appuntamenti più attesi della prima parte della stagione ciclistica internazionale, ha regalato spettacolo e incertezza fino all’ultimo istante. La vittoria dello sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sul britannico Adam Yates (Mitchelton-Scott) per un solo secondo ha posto fine ad uno spettacolare duello, ...

Tirreno-Adriatico 2019 - Adam Yates : “C’è un po’ di rammarico per il risultato finale ma è stata una settimana positiva” : Non è certo originale parlare del britannico Adam Yates come dello sconfitto di giornata nell’ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2019. Dopo aver monopolizzato la scena nella Corsa dei due Mari, Yates ha dovuto arrendersi nella cronometro di San Benedetto del Tronto (10 km) per un battito di ciglia, vedendo infrangersi il sogno del successo finale a vantaggio dello sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Il capitano della Mitchelton-Scott ha ...

Tridente a Roglic : sua la Tirreno-Adriatico per soli 31 centesimi : Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la classifica finale della 54.esima edizione della Tirreno-Adriatico . Il corridore della Jumbo-Visma ha strappato la maglia azzurra di leader per soli 31 centesimi ...

Tirreno-Adriatico 2019 : le pagelle della cronometro. Roglic beffa Yates - vince Campenaerts. Ottimo Bettiol : Settima ed ultima tappa per quanto riguarda la Tirreno-Adriatico 2019: come di consueto la Corsa dei Due Mari si è conclusa con la cronometro individuale, completamente pianeggiante, di San Benedetto del Tronto. Epilogo a sorpresa: successo parziale a Victor Campenaerts, maglia azzurra che è andata clamorosamente a Primoz Roglic. Andiamo a rivivere la giornata odierna con le pagelle dei protagonisti. pagelle ultima tappa Tirreno-Adriatico ...

Tirreno-Adriatico 2019 - Roglic trionfa al fotofinish. Classifica finale : San Benedetto del Tronto, 19 marzo 2019 - Bisogna arrivare all'ultimo metro perché la Tirreno-Adriatico decida il vincitore . Nel vero senso della parola: nella crono finale di San Benedetto del ...

Roglic re della Tirreno-Adriatico - Yates battuto per un secondo : Lo sloveno Primoz Roglic , correndo una cronometro incredibile, ha conquistato la Tirreno-Adriatico 2019, superando, per un solo secondo Yates , leader della corsa per sei giorni e che deve ...

Tirreno-Adriatico - Roglic trionfa di 30 centesimi di secondo su Yates : Il più palpitante finale di corsa che, almeno nei tempi recenti, ricordi la Tirreno-Adriatico. Dopo sette tappe e 1.050 chilometri di battaglia, la sfida tra l'inglese Adam Yates e lo sloveno Primoz ...

Tirreno-Adriatico 2019 - Primož Roglic dopo il successo finale : “Sono molto contento - ho spinto dal primo all’ultimo metro in questa cronometro” : Lo sloveno primoz Roglic si è aggiudicato l’edizione 2019 della Tirreno-Adriatico. La cronometro conclusiva di San Benedetto del Tronto (10 km) non ha risparmiato colpi di scena e ha dato vita ad un appassionante duello tra il corridore della Jumbo-Visma e il britannico Adam Yates (Mitchelton Scott), leader della classifica generale alla partenza. Il successo finale si è deciso come prevedibile sul filo dei centesimi e Roglic, che doveva ...

Tirreno-Adriatico - sorpasso di Primoz Roglic nell’ultima tappa : La Tirreno-Adriatico si è decisa con un finale mozzafiato che ha regalato l’emozione del sorpasso di Primoz Roglic nelle ultime pedalate. Lo sloveno partiva con 25’’ di ritardo in classifica rispetto alla maglia azzurra di Adam Yates, ma approfittando della sua maggior predisposizione alle prove contro il tempo è riuscito in extremis, e per appena un secondo, a sopravanzare lo scalatore britannico della Mitchelton Scott. La tappa è andata invece ...

Classifica Tirreno-Adriatico 2019 : Primoz Roglic in trionfo - Adam Yates beffato per un solo secondo : Spettacolare vittoria di Primoz Roglic (Jumbo-Visma) nella Tirreno-Adriatico 2019. Il corridore sloveno ha completato una straordinaria rimonta ai danni del britannico Adam Yates (Mitchelton-Scott) nella cronometro conclusiva aggiudicandosi il successo per 1”. Sul terzo gradino del podio il danese Jakob Fuglsang (Astana), mentre Alberto Bettiol (EF Education First) è il migliore tra gli italiani con l’undicesimo posto finale. Di ...

Tirreno-Adriatico 2019 - risultato ultima tappa : Roglic trionfa per un solo secondo! Cronometro a Campenaerts - Bettiol incredibile secondo! : Primoz Roglic (Jumbo-Visma) è il vincitore della Tirreno-Adriatico 2019. La Cronometro conclusiva di San Benedetto del Tronto (10 km) non ha risparmiato spettacolo e colpi di scena e ha dato vita ad un appassionante duello tra il corridore sloveno e il britannico Adam Yates (Mitchelton Scott), leader della classifica generale alla partenza. L’esito finale si è deciso come prevedibile sul filo dei centesimi: Roglic, che doveva recuperare ...

Tirreno-Adriatico - Campenaerts si prende la crono finale : Roglic beffa Yates per un secondo e vince la 54ª edizione : Il corridore della Lotto Soudal vince l’ultima tappa della 54ª edizione della Tirreno-Adriatico, il successo finale va a Roglic che precede di un secondo Yates Primoz Roglic vince la 54ª edizione della Tirreno-Adriatico, beffando per un secondo Adam Yates al termine dell’ultima crono. Un successo costruito proprio nella giornata di oggi, con lo sloveno riuscito a fare la differenza nel secondo tratto del percorso, conquistando ...