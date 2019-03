The Voice 2019 | come sarà strutturato

The Voice - Sfera Ebbasta rompe il silenzio : "Hanno insistito per avermi - stavo per cominciare e poi boh" : Il trapper svela i retroscena sulla sua partecipazione al talent musicale di Rai 2 nel ruolo di giudice, poi annullata

Sfera Ebbasta rompe il silenzio su The Voice : “Stava per cominciare tutto e poi…” : “Forse è meglio così”. A poco meno di un mese dalla decisione dell’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini di mettere il veto a Sfera Ebbasta nel ruolo di giudice di The Voice, il trapper ha deciso di rompere il silenzio e raccontare come sono andate le cose. “Hanno insistito per avermi, mi hanno convocato a un servizio fotografico. Stava per cominciare tutto e poi, boh!”, ha spiegato Sfera in ...

Sfera Ebbasta su esclusione da The Voice : "Meglio così - non ho bisogno della tv" : Sfera Ebbasta sceglie il quotidiano La Repubblica per la prima intervista dopo i fatti di Corinaldo di dicembre scorso, allorquando i morti furono 6 ("Quello che è successo va oltre la musica, oltre il mio personaggio, oltre tutto. Quella notte ha sconvolto tutti, ci ha distrutto, pensare che sia successo è incredibile. Certe cose in un paese come il nostro non possono succedere. La sicurezza è la prima regola nella vita di tutti i ...

Sfera Ebbasta - sostituito a The Voice? ‘Non ho bisogno di certi canali’ : Mai banale, Sfera Ebbasta parla di tutto in una intervista a Repubblica, dalla tragedia di Corinaldo, all’esclusione come coach a The Voice, alle tante polemiche sulle droghe e la sua musica. Sulla tragedia di Corinaldo è categorico: “Quella è una cosa che non passa, e non passerà mai. (“ero in dubbio poi ho pensato che la cosa migliore fosse rispondere con quello che so fare meglio, con la musica”). Del suo silenzio dopo ...

The Voice 2019 Italia : coach - giudici e conduttrice. Quando inizia : The Voice 2019 Italia: coach, giudici e conduttrice. Quando inizia Concorrenti e inizio The Voice 2019 Ottime notizie per gli appassionati dei talent show. A breve The Voice 2019 andrà in onda su Rai 2 con tante sorprese ed interessanti novità. Il programma in passato non ha ottenuto i risultati sperati e proprio per questo è stato rimodernato e reso più accattivante. Una vera e propria sfida quella lanciata da Carlo Freccero, direttore ...

Gigi D'Alessio coach di The Voice : "È la mia prima volta. Non vedo l'ora di condividere la magia della musica" : La musica torna a suonare con The Voice su Rai2, la rete che - non va dimenticato - aveva dato i natali anche X Factor fino al 2010, anno della sua quarta e ultima edizione sulla tv generalista, prima del passaggio a Sky che intanto annuncia di aver 'blindato' lo show per altre quattro stagioni. È Gigi D'Alessio la grande sorpresa della nuova giuria di "The Voice Of Italy", il talent show al via (salvo cambiamenti) dal 16 aprile in prima ...

The Voice - da Gigi D'Alessio a Morgan : ecco i nuovi coach : Simona Ventura annuncia i quattro coach della nuova edizione di The Voice of Italy : 'Habemus giuriam! È con grande soddisfazione che annunciamo gli attesissimi 4 coach di The Voice of Italy. Ai già ...

