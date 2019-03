Terrorismo o motivi personali? Gli indizi dietro la strage di Utrecht

huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) La polizia olandese indaga ancora suiche avrebbero spinto Gokmen Tanis, il principale sospettato dell'attentato di, ad aprire il fuoco sul tram e uccidere tre persone. "Voleva uccidere un parente" dicevano ieri i media turchi, ma alcuni dettagli, fra cui il ritrovamento di un biglietto contenente la scritta Allah nella auto del killer fanno propendere verso un attentato in piena regola. Un attacco in una delle zone più popolari della città, un quartiere conosciuto come little Marocco."Pazzo, tossicodipendente, psicopatico, non un terrorista". Con queste parole lo descrive Angelique al Algemeen Dagblad, quotidiano locale. La donna di 47 anni nel luglio del 2017 era stata violentata da Tanis. "Ha minacciato di bruciarmi casa, ricordo quella notte come un incubo" dice. Tanis era stato rilasciato il 1 marzo scorso in attesa di giudizio, ma ...

