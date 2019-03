Terremoto | Cosmari sospende la raccolta delle macerie nelle Marche

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Sospesa l’attività di, trasporto e gestionedelda parte del. Lo hanno annunciato oggi il presidente Marco Graziano Ciurlanti e il direttore generale Giuseppe Giampaoli, alla lucecontestazioni ipotizzate della Procura di Macerata, che ha aperto un fascicolo per alcune tracce di amianto rinvenuteUna scelta adottata dal Cda del, in accordo con la direzione aziendale “consapevole di aver sempre gestito ledel sisma in conformita’ a quanto disposto dalla normativa specifica, dal Piano Regionale di Gestionee dai provvedimenti autorizzatori e concessori”.Sospesa cautelativamente l’attivita’ dei Siti di Deposito Temporaneo di Tolentino (Macerata) e Monteprandone (Ascoli Piceno), con la richiesta al soggetto attuatore del sisma, la Regione, ...

