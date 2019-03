Tensioni Lega-M5s Sblocca cantieri | Di Maio | ' In Cdm senza condoni'

Tensioni Lega-M5s. Salvini : 'Flat tax è nel contratto' - : Il leader leghista: "Spero non ci siano resistenze da parte di nessuno". Di Maio: "L'importante è abbassare le tasse e subito". Polemica sul decreto sblocca cantieri per una sanatoria per le mini-...

Sblocca cantieri - nuove Tensioni : M5S : 'Lega vuole il condono' - il Carroccio smentisce : Tavolo tecnico-politico sul decreto Sblocca cantieri a Palazzo Chigi, in vista del Consiglio dei ministri in programma mercoledì per il varo del provvedimento. Il presidente del Consiglio Giuseppe ...

Sblocca cantieri - nuove Tensioni : M5S : «Lega vuole il condono» - il Carroccio smentisce : Arriverà mercoledì in Cdm il tanto agognato decreto Sblocca cantieri. A confermarlo è stato il premier Giuseppe Conte da Cuneo, dove si è recato col ministro dei Trasporti...

Sblocca cantieri - Tensioni a Palazzo Chigi : M5S : «Lega vuole il condono» - il Carroccio nega : Arriverà mercoledì in Cdm il tanto agognato decreto Sblocca cantieri. A confermarlo è stato il premier Giuseppe Conte da Cuneo, dove si è recato col ministro dei Trasporti...

Sblocca cantieri mercoledì in cdm : Tensioni Lega-M5S su sanatoria vecchi edifici : Arriverà mercoledì in Cdm il tanto agognato decreto Sblocca cantieri. A confermarlo è stato il premier Giuseppe Conte da Cuneo, dove si è recato col ministro dei Trasporti...

La Via della Seta divide M5s e Lega : nuove Tensioni nel governo : Il Memorandum Italia-Cina sar firmato e rispetter le regole europee . Dopo giorni di tensione interna e internazionale, il premier Giuseppe Conte decide di mettere la sua impronta sulla Via della ...

Tav - ancora Tensioni fra Lega e M5s. Di Maio accusa Salvini 'Serve serietà - non si mette a rischio il governo per un punto del contratto' : Per il ministro dello Sviluppo economico la soluzione tecnica sulla Tav c'è, basta 'avere la volontà politica' di trovarla insieme.

La Lega non molla : Tav va fatta. Ancora Tensioni nel governo : La Lega continua ad appellarsi al contratto, giusto rivedere il progetto ma l'opera, anche se corretta e riveduta, per Salvini e gli altri 'big' del partito di via Bellerio va fatta ad ogni costo. Sia per inviare un messaggio agli investitori e agli altri Paesi, sia per dimostrare agli italiani che non si possono bloccare le infrastrutture. Il 'refrain' e' sempre lo stesso ma il nodo non e' stato sciolto. Si dovra' attendere il vertice della ...

Fitch : prospettive negative per l’Italia - «pesano le Tensioni tra M5S e Lega» : L’agenzia conferma il rating “BBB” per il Belpaese, ma rileva un outlook negativo. Palazzo Chigi: confermata la solidità economica dell’Italia

Fitch : prospettive negative per l’Italia. «Pesano le Tensioni tra M5S e Lega» : L’agenzia conferma il rating “BBB” per il Belpaese, ma rileva un outlook negativo. Palazzo Chigi: confermata la solidità economica dell’Italia

Fitch conferma il rating dell’Italia a BBB con outlook negativo : “Tensioni tra Lega e 5 Stelle - rischio elezioni anticipate” : L’agenzia internazionale Fitch ha confermato il rating dell’Italia a BBB con outlook negativo. Si è evitato così il downgrade per i conti pubblici del nostro Paese ma “le tensioni politiche nella coalizione di governo e la possibilità di elezioni anticipate aggiungono incertezza sulle politiche economiche e di bilancio” del’Italia. Questa la valutazione di Fitch che rimane critica verso il nostro Paese e sottolinea come ...

Carige - Tensioni su decreto - M5s spinge per modifiche - Tria e Lega contrari : Il Movimento 5 stelle spinge per introdurre modifiche e resiste alle pressioni di segno opposto che arrivano dal ministero dell'Economia, sostenuto dalla Lega.

Conte : "Il governo non rischia"Diciotti - nuove Tensioni Lega-M5S : Il premier Giuseppe Conte non teme "nessuna ripercussione" sulla tenuta del governo dopo il vertice di ieri con i due vicepremier per il caso Diciotti. "Questo e' un accordo che nasce da un contratto di governo, c'e' piena concordia tra le parti, non c'e' nessuna divergenza" Segui su affaritaliani.it

Governo : Tensioni su tav. Lega : basta con politica dei no : Dopo l'intesa sulle trivelle tra Lega e movimento 5 stelle restano le divergenze su una politica fatta soprattutto dai no, l'accusa del Carroccio. Ora le tensioni si spostano sulla tav con i 5 stelle che però ribadiscono il no alla realizzazione dell'opera se i costi supereranno i ...