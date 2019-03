Telles | “mi aspettavo la chiamata dell’Italia”

calcioweb.eu

"Se dicessi che non miladell'Italia mentirei, perche' c'era questa possibilita'. La Seleçao pero' e' sempre stato il mio sogno sin da quando ero bambino". Sono le dichiarazioni di Alex, terzino brasiliano del Porto che confessa di essere stato vicino ad indossare la maglia della Nazionale italiana ma Tite non ha perso tempo e convocato subito il calciatore per il Brasile. "Ho lavorato a lungo per ottenere questo, per avere questa possibilita', questo era l'obiettivo principale della mia carriera e ora e' diventato realta'. Sono molto felice di essere qui perche' questo e' stato sempre il mio sogno piu' grande".

