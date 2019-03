Tassi fermi alla luce delle attese di inflazione | per ora

BCE - Draghi annuncia : Tassi fermi per tutto il 2019 e a settembre nuovi prestiti alle banche : Il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi oggi ha tenuto al consueta conferenza stampa subito dopo la riunione del Consiglio direttivo e ha fatto due annunci particolarmente importanti: il primo riguarda i tassi di interesse, che resteranno invariati ancora per tutto il 2019 (quindi non solo fino all'estate) e cioè il tasso principale allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi al -0,40%. Il secondo ...

L'economia europea frena e Draghi promette Tassi fermi per il 2019 e nuovi prestiti alle banche : - La Banca centrale europea di nuovo in pista per fornire ossigeno alL'economia di Eurozona a due mesi dalla fine del Quantitative easing. In particolare, il Consiglio odierno ha deciso all'unanimità ...

Bce : Tassi fermi e stimolo al credito. Tagliate stime crescita Eurolandia : L'atterraggio dell'economia cinese sul cui reale stato di salute c'è un gran punto interrogativo. Una potenziale guerra dei dazi dagli esiti disastrosi, l'accordo Usa-Cina deve ancora essere siglato, ...

Bce : Tassi fermi e stimolo al credito Tagliate stime crescita Eurolandia : L'atterraggio dell'economia cinese sul cui reale stato di salute c'è un gran punto interrogativo. Una potenziale guerra dei dazi dagli esiti disastrosi, l'accordo Usa-Cina deve ancora essere siglato, ...

Bce : Tassi fermi a 0% per tutto il 2019 - Infografica Tgcom24 : La Bce ha lasciato i tassi fermi allo 0%. Il tasso sui depositi resta a -0,40% e sui prestiti marginali a 0,25%. Nel grafico landamento del tassi di riferimento Bce dal 2008

Draghi - Bce - : "Tassi fermi fino a fine del 2019" : A pochi mesi dalla fine del Quantitative Easing, la Bce si prepara a fornire nuovo ossigeno all'economia del vecchio continente.Il presidente della Bce Mario Draghi ha esordito nella sua conferenza ...

BCE - Draghi annuncia : Tassi fermi per tutto il 2019 e a settembre nuovi prestiti alle banche : Il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi oggi ha tenuto al consueta conferenza stampa subito dopo la riunione del Consiglio direttivo e ha fatto due annunci particolarmente importanti: il primo riguarda i tassi di interesse, che resteranno invariati ancora per tutto il 2019 (quindi non solo fino all'estate) e cioè il tasso principale allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi al -0,40%. Il secondo ...

Bce : Tassi fermi nel 2019 e da settembre nuovi prestiti alle banche : - La Banca centrale europea di nuovo in pista per fornire ossigeno all'economia di Eurozona a due mesi dalla fine del Quantitative easing. In particolare, il Consiglio odierno ha deciso all'unanimità ...

La Bce conferma : Tassi fermi allo 0% fino a fine 2019. Draghi : «Italia tra fattori che pesano su rallentamento» : L'Italia, ha poi aggiunto Draghi, «è sicuramente tra i fattori che pesano sul rallentamento dell'economia dell'Eurozona». Il Consiglio direttivo ha dunque deciso di lasciare i tassi di interesse ...

Bce - nuova serie di aste T-Ltro da settembre 2019 a marzo 2021. Draghi : Tassi fermi fino a fine 2019 : Per Draghi, tuttavia, non c'è il rischio che l'economia dell'eurozona diventi troppo dipendente dagli stimoli della politica monetaria. «Stiamo parlando di un'economia che rallenta ma che è ancora in ...

La Bce lascia Tassi fermi allo 0% e annuncia prestiti agevolati alle banche : E invece la minaccia di guerra commerciale, le nubi impenetrabili su cosa stia davvero succedendo all'economia cinese, e un un ciclo d'espansione economica giunto al capolinea scompaginano i piani ...

Bce - nuova serie di aste T-Ltro da settembre 2019 a marzo 2021. Draghi : Tassi fermi fino a fine 2019 : L’istituto di Francoforte ha anche modificato la “forward guidance” annunciando che i tassi di interesse rimarranno fermi fino alle fine del 2019. La Banca centrale ha tagliato le stime Pil Eurozona: nel 2019 solo +1,1% ...

Bce : Tassi fermi fino a fine 2019 - da settembre nuovi prestiti alle banche | Giù stime Pil Eurozona : +1 - 1% : I tassi d'interesse rimarranno fermi almeno fino alla fine del 2019, e in ogni caso "finché sarà necessario" per stabilizzare l'inflazione su livelli prossimi al 2%.Lo annuncia la Bce che rivede al ribasso le stime di crescita per l'Eurozona: Pil 2019 a +1,1% dal +1,7%

Bce taglia stime crescita Eurolandia - Tassi fermi per tutto il 2019 : L'economia di Eurolandia rallenta e la Bce veste i panni della colomba annunciando tassi di interesse fermi a zero per tutto il 2019 e un nuovo round di misure di stimolo con le aste Tltro. La crescita ...