Tas dà ragione al Psg | chiuso caso violazione fairplay finanziario

(Di martedì 19 marzo 2019) Il Psg vince contro l'Uefa: il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha infatti datoal club parigino, annullando la decisione della Federcalcio europea che voleva tornare a investigare sui conti della società transalpina nel triennio 2015-2017.

