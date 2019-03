Taekwondo | Belgian Open 2019 | risultati delle categorie giovanili Terzo posto di Elisa

oasport

(Di martedì 19 marzo 2019) La seconda giornata di gare del, torneo del calendario internazionale di, andata in scena domenica 17 marzo ha visto scendere in pedana cadetti e junior. Gli italiani hanno raccolto nel complesso un solo podio: ildiBertagnin nei -37 kg cadetti. Di seguito il riepilogo completo deiCADETTI (maschile) – Sconfitta al primo incontro nei -45 kg per Samuele Della Torre, unico italiano in gara in campo maschile. L’azzurro è stato superato in maniera piuttosto netta dal francese Younès Benharrak (4-24), poi sconfitto a sua volta soltanto in finale dall’atleta degli Emirati Arabi Omas Ismail. Nelle altresuccessi per il bulgaro Hristiyan Georgiev (-33 kg), il tedesco Filippos Bacaloudis (-37 kg), i polacchi Mateusz Chrzanowski (-41 kg), Piotr Safaryn (-49 kg) e Wiktor Padjdzik (+65 kg), il russo Kirill ...

