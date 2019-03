Svelata la trama dell’episodio di Grey’s Anatomy 15×20 con Megan Hunt di ritorno a

optimaitalia

(Di martedì 19 marzo 2019)Lo aveva annunciato la stessa Abigail Spencer, che sarebbe apparsa come guest star nella quindicesima stagione del medical drama, ed ora ABC ha diffuso ladell'episodio di Grey's15x20 condia Seattle.L'episodio che vedrà nuovamente la Spencer nei panni della sorella minore di Owen è il ventesimo della quindicesima stagione, dal titolo The Whole Package (L'intero pacchetto), in onda il 4 aprile negli Usa (a maggio in Italia su FoxLife).Il riferimento del titolo è probabilmente al fatto che lascoprirà all'improvviso di essere in procinto di diventare zia: dalla sinossi, infatti, si evince cheè all'oscuro della gravidanza dell'amica Teddy, incinta di suo fratello Owen e in attesa di una bambina. La sua visita a sorpresa coglierà alla sprovvista i due futuri genitori, evidentemente non preparati ad un confronto con la sorella di Owen ...

