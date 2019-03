Superluna marzo 2019 | data | orario e come vederla in Italia

termometropolitico

Dopo avervi parlato dell'evento astronomico dello scorso 21 gennaio ovvero la prima e unica eclissi lunare deleccoci con un altro imperdibile appuntamento. Infatti manca poco all'arrivo dellaL'evento si manifesterà nella notte tra il 20 ed il 21. Quasi in concomitanza con l'equinozio di primavera.Cosa accadrà con la? La luna sarà nella sua fase di piena ed in coincidenza con il perigeo quindi alla minima distanza dalla Terra. Così da apparire più luminosa.Il precedente: la Luna piena e al perigeo in occasione dell'equinozio era un evento che non accadeva dal 2000. Mentre per attendere che si verifichi nuovamente bisognerà aspettare il 2030.: l'equinozio cadrà alle ore 22:58. La massima ...

