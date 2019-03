Su Icardi solo la Juve | il tweet di Nicolò Schirà | “Scambio con Dybala” FOTO

Icardi plaude : 'Milano è solo nerazzurra' : La foto del Duomo di Milano vestito di nerazzurro e la scritta 'Milano è solo nerazzurra' e il post 'Buongiorno Milano' con tanto di emoticon che applaude. Mauro Icardi, con un messaggio sul suo ...

Inter fuori - non è solo colpa di Icardi : Milano L'Inter completa il suo disastro stagionale salutando anche la piccola Europa. E adesso scopre la paura, quella di perdere anche il quarto posto che significherebbe niente Champions l'anno prossimo e l'ennesima rivoluzione. La condanna, dopo il pesantissimo rigore sbagliato da Brozovic, la firma un erroraccio di De Vrij dopo cinque minuti che regala il gol qualificazione agli avversari. Basta questo all'Eintracht, che per quanto sbaglia ...

Retroscena Icardi : evita i croati e ha pranzato con un solo giocatore... : Secondo La Gazzetta dello Sport , Mauro Icardi mantiene qualche relazione problematica con i croati del gruppo dell'Inter e con Samir Handanovic. Tanto che due giorni fa ha pranzato da solo con Cedric Soares prima di andare ...

Incontro Icardi-Marotta - Spalletti pensa solo alla sfida con l'Eintracht : 'non ho avuto tempo di informarmi dell'accaduto' : Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida di Europa League con l'Eintracht ai microfoni di Sky Sport sull'Incontro fra l'ad Marotta da un lato e Mauro Icardi e la ...

Icardi-Juventus - solo manovre di disturbo? Ecco il piano di Paratici : Icardi-Juventus – La vicenda Icardi continua a scuotere l’Inter e la formazione allenata da Spalletti. Non solo per il campo e il rendimento dei nerazzurri, con l’ex capitano assente ormai dal match in casa del Parma. Ma a tenere banco è ovviamente anche la trattativa sul rinnovo e il futuro del numero nove argentino, con l’ipotesi addio […] More

Cassano contro Wanda Nara : 'Con Icardi ha fatto un disastro'/ Lei - 'solo bugie' : Cassano all'attacco di Wanda Nara sul caso Icardi: la moglie-agente dell'argentino si difende e rilancia, 'lo vorrei vedere in campo nel derby...'

Spalletti : «Icardi? D'ora in poi parlerò solo di quelli che ci sono e hanno a cuore l'Inter». Stizza social di Wanda : Per dimenticare Abisso , e tutti i suoi errori, all'Inter non resta che tornare a vincere. A cominciare da venerdì sera a Cagliari, tappa di avvicinamento, molto importante, alla trasferta di Europa ...

Mauro Icardi perde l’Inter ma non solo… : Nell’Inter ma non solo. Forse Mauro Icardi aveva sottovalutato l’effetto domino che si sarebbe scatenato una volta deciso di rompere con il club e la prima prova è arrivata dall’Argentina, dove il c.t. Scaloni non lo ha inserito nella lista dei pre convocati per i prossimi impegni della Seleccion.E in effetti sarebbe stato strano il contrario, visto che Maurito risulta indisponibile a causa del dolore al ginocchio destro che lo sta ...