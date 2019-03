Strage Christchurch | alcuni musulmani ginevrini chiedono protezione

Phil Anselmo non è gradito in Nuova Zelanda : cancellate due date dopo la Strage di Christchurch : Phil Anselmo non è gradito in Nuova Zelanda e i concerti che avrebbe tenuto con gli Illegals il 26 e il 27 marzo non avranno luogo. In questi giorni il Paese è ancora ferito dalle stragi perpetrate da Brenton Tarrant in due moschee a Christchurch e l'ex leader dei Pantera non potrà esibirsi il giorno 26 nella stessa Christchurch e il 27 ad Auckland. La notizia è riportata dal quotidiano neozelandese Stuff nel quale leggiamo che a dare l'annuncio ...

La Strage di Christchurch in diretta e i limiti delle aziende tecnologiche : A Christchurch ha agito un uomo di 28 anni abituato a usare la tecnologia. È una sfida enorme per le nostre società aperte. Leggi

“Strage Christchurch? La colpa è dei migranti” - 17enne colpisce senatore con un uovo : ora è un eroe : Il teenager Will Connolly è stato travolto dalla solidarietà e dal supporto della comunità dei social dopo aver schiacciato un uovo sulla testa dl senatore Fraser Anning, noto islamofobo di estrema destra, mentre rilasciava dichiarazioni (molto criticate) sui fatti delle moschee di Christchurch (49 persone uccise). Un murales è stato creato in suo onore in una famosa strada di Melbourne. Aperta anche un pagina di raccolta fondi per pagarne le ...

Cos’è l’idea di sostituzione all’origine della Strage di Christchurch : Dietro le aggressioni contro ebrei e musulmani c’è la stessa logica, una logica di esclusione e superiorità razziale, che si è diffusa in tutta il mondo. Leggi

Armi "facili" e Strage di Christchurch : perché anche l'Italia non può fare finta di nulla : Il tema delle Armi legali (e delle licenze "per uso sportivo") torna d'attualità. "La strage di Christchurch può succedere...

Strage alla moschea di #Christchurch : un pericoloso cocktail di armi e islamofobia : Per Giorgio Beretta, uno degli analisti di OPAL Brescia , l'Osservatorio sulle armi leggere, centro di documentazione sul tema tra i più qualificati al mondo, non ci sono dubbi: « Una Strage simile ...

Nuova Zelanda - Strage di Christchurch : l'Isis minaccia vendetta : La Nuova Zelanda è ancora sotto choc per quanto avvenuto due giorni fa a Christchurch, quando un commando di 4 persone, tre uomini e una donna, capeggiati dal 28enne australiano Brenton Tarrant, ha aperto il fuoco in due moschee differenti situate in alcuni sobborghi della città, uccidendo 49 persone e ferendone in maniera grave altre 48. Tutte le vittime sono di fede musulmana e lo stesso Tarrant ha dichiarato di aver compiuto la strage ...

Strage moschea Nuova Zelanda : voli cancellati ieri - venerdì 15 marzo - a Christchurch : Teleborsa, - Air New Zealand ha annullato i servizi di linea regionali operati con turboelica programmati nella serata di venerdi 15 marzo da Christchurch, dopo la Strage compiuta in città . La ...

Strage Christchurch : la storia dell'eroe che ha cercato di fermare il killer facendo da esca : La Strage di Christchurch ha il suo eroe: si tratta di Abdul Aziz, uomo di 48 anni originario di Kabul che ha distratto il killer ed evitato i suoi proiettili, mettendolo poi in fuga. Abdul Aziz era scappato 25 anni fa dall'Afghanistan come rifugiato, ora per la Nuova Zelanda è un eroe nazionale. La sua storia è stata raccontata dal Daily Mail.L'attentatore Brenton Tarrant è stato fermato proprio grazie al 48enne nella ...

La Strage di Christchurch mette in allarme le polizie di tutto il mondo : Sul mitra dell'attentatore anche il nome di Luca Traini, autore dell'attacco contro i migranti a Macerata. In allerta le intelligence di tutto il mondo per il timore di emulazioni o atti di vendetta. Misure di sicurezza rafforzate soprattutto intorno alle moschee

Strage di Christchurch : contestatore lancia uovo in testa a senatore islamofobo e si becca uno schiaffo : Si è quasi trasformata in rissa la polemica scoppiata in Australia dopo le dichiarazioni di un senatore di estrema destra riguardo l'attentato alle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. Il senatore Fraser Anning, infatti, è stato colpito con uovo in testa lanciato da un contestatore. Anning ha reagito dando uno schiaffo in faccia al ragazzo che lo aveva aggredito. Lo riporta HuffPost UK.Eletto nel Queensland, Fraser Anning ...

Nuova Zelanda - Strage di Christchurch : il killer in tribunale fa gesto dei suprematisti : È ancora sotto choc la Nuova Zelanda per quanto accaduto ieri a Christchurch, dove un uomo di 28 anni di nazionalità australiana, ha sparato in due moschee situate in diversi sobborghi della città, uccidendo 49 persone e ferendone in modo grave 48. La strage, compiuta mentre i fedeli stavano effettuando la preghiera del Venerdì, in pieno giorno, ha preso di mira proprio gli immigrati di fede musulmana. Tarrant aveva anche pubblicato un manifesto ...

Christchurch : 17 minuti in diretta - il manifesto delirante - i nomi sulle armi. Cronaca di una Strage annunciata : L'attacco è stato il peggiore massacro mai avvenuto in Nuova Zelanda e il Paese ha innalzato al massimo il suo livello di 'minaccia alla sicurezza'. E' allerta anche in altri paesi per il rischio ...

Strage moschee Nuova Zelanda : voli cancellati a Christchurch : Air New Zealand ha annullato i servizi di linea regionali operati con turboelica programmati nella serata di venerdi 15 marzo da Christchurch, dopo la Strage compiuta in città quando un giovane ...