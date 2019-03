Squalifica Ronaldo | parla Bernardeschi | “Folle | spero si risolva subito”

SportMediaset - Squalifica Ronaldo : la Juve ora può sorridere! : squalifica Ronaldo- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di SportMediaset, Cristiano Ronaldo potrebbe incappare semplicemente in una multa piuttosto cara, ma non in una squalifica. Il motivo è semplice, chiaro e immediato: l’UEFA ha aperto un’indagine in riferimento all’articolo 11 e non all’articolo 15, quest’ultimo in chiaro riferimento agli insulti con i tifosi. Nessun rischio […] More

Juventus - Cristiano Ronaldo non dovrebbe essere Squalificato dall'Uefa : Nella giornata di ieri l'Uefa ha annunciato un'indagine nei confronti di Cristiano Ronaldo. Il giocatore della Juventus dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid ha esultato ripetendo il gesto che fece Simeone nel match di andata. I media spagnoli si sono immediatamente scatenati dicendo che CR7 voleva provocare il pubblico spagnolo. Dunque l'Uefa ha deciso di aprire un'indagine per capire che tipo di sanzione comminare al fenomeno portoghese. I ...

Ronaldo potrebbe essere multato - poco probabile la Squalifica in Champions : La Juventus è seriamente preoccupata per il rischio di squalifica in Champions League del suo giocatore di punta, Cristiano Ronaldo, a causa del gestaccio compiuto dal giocatore durante un'esultanza contro l'Atletico Madrid. Oggi, dopo l'apertura dell'inchiesta della Uefa, arriva però un segnale importante che farebbe tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi juventini....Continua a leggere

UEFA - Squalifica Ronaldo : la Juve ha già preso la sua posizione! : squalifica Ronaldo- Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a presentare ricorso in caso di squalifica nei confronti di Ronaldo da parte dell’UEFA. Una presa di posizione chiara e lampante che la società bianconera deciderà di mettere in atto in caso di squalifica dell’asso portoghese. Come detto, il verdetto verrà […] More

Squalifica Cristiano Ronaldo? Il bianconero potrebbe essere “graziato” - l’indizio arriva dall’Uefa : Cristiano Ronaldo potrebbe cavarsela con una sanzione pecuniaria dopo l’esultanza non proprio contenuta durante la gara contro l’Atletico Madrid La possibile Squalifica di Cristiano Ronaldo per la gara contro l’Ajax di Champions League, sta tenendo i tifosi della Juventus col fiato sospeso. Il gesto durante la gara contro l’Atletico Madrid non è passato inosservato e l’Uefa ha aperto un fascicolo per discutere ...

Sollievo Juve : ecco perché Ronaldo non sarà Squalificato : Cristiano Ronaldo è sotto accusa per il gestaccio in Juventus-Atletico ma per la Juve ci sono buone notizie: la decisione arriverà giovedì 21 marzo ma per il portoghese dovrebbe arrivare soltanto una ...

Squalifica Ronaldo - Gazzetta tutta contenta che l’Uefa non ha inserito la provocazione ai tifosi : Sembra TuttoJuve Sembra di leggere TuttoJuve alla pagina 12 della Gazzetta dello Sport. Pagina dedicata all’indagine della Uefa sul gesto di Cristiano Ronaldo nei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid. Dettaglio ignorato sia dalla Uefa sia dal quotidiano che già dalla scelta della foto fa capire la propria linea. Ronaldo viene infatti ripreso frontalmente mentre si esibisce in un esplicito invito sessuale; in Spagna, invece, ...

Juve - non Squalificate Ronaldo! : TORINO - Stesso gesto, stesso contesto, stesso articolo del regolamento disciplinare Uefa violato secondo gli ispettori: ci sarà anche la stessa pena, ovvero una multa, di Diego Simeone per Cristiano ...

UEFA - Squalifica Ronaldo : cosa rischia il portoghese - la risposta della Juve! : squalifica Ronaldo- Un’esultanza che potrebbe costare decisamente cara a Cristiano Ronaldo e la Juventus. L’UEFA ha aperto un’indagine sull’eccessiva foga dell’attaccante portoghese al triplice fischio finale di Juventus-Atletico Madrid. Festeggiamenti troppo “energici” e sotto il settore ospite. Questa l’accusa lanciata dalla Spagna, ora l’UEFA analizzerà il tutto e comunicherà il suo ...

Ronaldo sotto accusa - a rischio Squalifica : Dovesse finire nel peggiore dei modi, con una squalifica in Champions per quel gesto volgare rivolto una settimana fa ai tifosi dell'Atletico Madrid dopo la sua clamorosa tripletta, Cristiano Ronaldo ...

UEFA - Squalifica Ronaldo : cosa rischia davvero il portoghese? : squalifica Ronaldo- Come sottolineato dal comunicato UEFA, via all’apertura di un’indagine contro Cristiano Ronaldo, Indice puntato contro il portoghese per l’esultanza un po’ troppo esagerata al termine del match tra Juventus e Atletico Madrid. Gestaccio rivolto contro i tifosi dell’Atletico Madrid che potrebbe costare caro all’attaccante portoghese. cosa rischia il 5 volte Pallone d’Oro? Si ...

L'Uefa apre un'inchiesta sul gesto di Ronaldo - ma non sarà Squalificato - : L'esultanza del portoghese davanti ai tifosi dell'Atletico Madrid nel mirino di Nyon. L'esito probabile è una multa per CR7

UEFA - Squalifica Ronaldo : attenzione - cosa rischia davvero il portoghese? : squalifica Ronaldo- Come confermato in mattinata, l’UEFA ha aperto ufficialmente un’indagine sull’esultanza di Cristiano Ronaldo dopo l’esultanza del portoghese nel match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Una sentenza che verrà pronunciata il prossimi 21 marzo. In casa Juventus trapela massima serenità e nessuna preoccupazione, anche se ci sarà da stare piuttosto attenti. La sensazione […] More

L'Uefa apre inchiesta su Ronaldo per il gesto contro l'Atletico : rischia fino a 2 giornate di Squalifica : Ronaldo sotto inchiesta. La Uefa ha aperto un procedimento nei confronti di Cristiano per l'esultanza di fine partita dopo la tripletta all'Atletico Madrid in cui ha imitato il gesto maleducato del ...