Spazio | l’ESA punta su Sabre | un motore innovativo

(Di martedì 19 marzo 2019) Lo sviluppo di nuove tecnologie e la riduzione dei costi dei voli spaziali sono tematiche di prim’ordine per le agenzie spaziali. Per questo motivo,in partnership con la Uk Space Agency e la Reaction Engines sta sviluppando(Synergistic Air-Breathing Rocket Engine) unche dovrebbe abbattere notevolmente i costi di lancio aumentando la velocità degli stessi.Nel dettaglio – spiega Global Science –utilizza la modalità esoreattore che prevede l’uso dell’ossigeno presente nell’atmosfera fino a una quota di 25 chilometri ad una velocità di Mach 5, per poi passare alla modalità razzo o endoreattore, per raggiungere l’orbita stabilita, utilizzando l’ossigeno accumulato nei serbatoi. Attraverso questi passaggi, si sfrutterebbe l’atmosfera stessa per giungere alla velocità tangenziale necessaria per raggiungere l’orbita bassa, riducendo la ...

