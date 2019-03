Sparatoria a Utrecht | si rafforza la pista terroristica

Sparatoria a Utrecht - riaperta la pista terroristica : “Il killer non aveva legami personali con le vittime” : Si riapre la pista terroristica per l’attentato di lunedì mattina ad Utrecht, quando un uomo ha aperto il fuoco su un tram in piazza 24 Ottobre e ha ucciso tre persone, una donna e chi cercava di aiutarla (5 i feriti). Nell’auto utilizzata per la fuga dal killer di Utrecht, una Renault Clio rossa, è stata trovata una lettera che accredita la possib...

Sparatoria a Utrecht - lettera nell’auto del killer porta alla pista terroristica. “Nessun rapporto tra vittime e killer” : L’ipotesi iniziale è che avesse agito per motivi personali. Ma ora si fa strada l’ipotesi del terrorismo per la Sparatoria di Utrecht, dove sono rimaste uccise tre persone e ferite altre cinque. Nell’auto del killer, il pregiudicato di origini turche Gökmen Tanis, è stata trovata una lettera che, unita ad “altri elementi” finora non meglio precisati, porta a privilegiare questa pista. Una pista che viene presa in ...

