Spagna | per la panchina del Rayo Vallecano c’è anche l’ex Udinese Velazquez

C'èl'ex allenatore dell', Julio, nella ristretta lista di tecnici candidati a sostituire Miguel Angel Sz Munoz, meglio noto come Michel, sulladel. Fatale al tecnico la sconfitta per 3-1 contro il Villareal. Ilresta penultimo nella Liga con soli 23 punti. Oltre a, i favoriti per sostituire Michel sono Luis Milla, Luis Cembranos e Paco Je'mez. Intanto, la squadra è stata affidata a Ruben Reyes, nell'attesa che venga nominato il nuovo allenatore.

