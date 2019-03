Spagna | Fabian Ruiz lascia il ritiro della nazionale | al suo posto Saul

calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Il centrocampista del Napoli,, è stato costretto are ilspagnola a causa dell’attacco febbrile che gli ha fatto saltare anche la gara di domenica contro l’Udinese. Al suoil Ct, Luis Enrique, ha convocato il calciatore dell’Atletico Madrid,Niguez.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articoloil, al suoCalcioWeb.

sscnapoli : Fabian @FabianRP52 lascia il ritiro della Spagna - DiMarzio : #Spagna | #FabianRuiz lascia il ritiro della nazionale: le ultime - ilmionapoli : RT @sscnapoli: Fabian @FabianRP52 lascia il ritiro della Spagna -