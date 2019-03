Sostenibilità | firmato accordo Maganetti-Cooperativa Speranza per la produzione di

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019), lo storico gruppo valtellinese, e laagrozootecnicafirmano undi filiera per ladi biometano liquido proveniente da deiezioni animali e residui dellaagricola, grazie anche all’attività̀ svolta dal CIB-Consorzio Italiano Biogas. In tutto 2.000 tonnellate ogni anno di metano liquefatto prodotto, più del 100% del fabbisogno della flotta del progetto LNG, Valtellina Logistica Sostenibile per una percorrenza di 7 milioni di km. Dal prossimo anno, dunque, il 25% dei veicoli del Gruppoviaggerà utilizzando biometano liquido con il conseguente abbattimento di emissioni di CO2. Non solo, grazie a questoanche altri vettori e industrie potranno utilizzare per i loro veicoli una fonte di energia rinnovabile nel tempo. Si corona così uno dei più importanti progetti didel trasporto in Italia con un ...

GruppoCdp : CDP ed ENI hanno firmato un accordo di collaborazione per iniziative volte a sostenere l’economia circolare, la dec… - SaraZeno7 : RT @rinnovabiliit: Regno Unito: #eolico offshore produce più energia del #nucleare. Il record arriva nella settimana in cui il Governo brit… - InfoPhotozap : RT @rinnovabiliit: Regno Unito: #eolico offshore produce più energia del #nucleare. Il record arriva nella settimana in cui il Governo brit… -