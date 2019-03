Sondaggi politici Ipsos | 60% italiani boccia il governo in economia

termometropolitico

(Di martedì 19 marzo 2019): 60%ilinIl 57% degliritiene che ilstia facendo poco o nulla per favorire la crescita economica del Paese. A sostenerlo è unper il Corriere della Sera. Reddito di cittadinanza e quota 100 sono già passato per la maggioranza dei cittadini che chiedono più lavoro e meno tasse. Non è un caso che Salvini sia tornato a battere il tasto su due temi a lui molto cari: l’avvio dei cantieri e la flat tax estesa a tutti e non solo alle partite Iva. Su quest’ultima misura c’è il niet del Movimento 5 Stelle. “La flat tax costa 60 miliardi di euro e il nostro Paese non se li può permettere, dunque è una promessa che non si può mantenere”, ha affermato la ministra per il Sud Barbara Lezzi ospite del programma “24 Mattino – Morgana e Merlino” su Radio 24 ...

