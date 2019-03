Soleil contro Marina La Rosa a l’Isola dei famosi | l’attacco | “Arrogante vipera”

Isola dei Famosi - Jeremias sbotta contro Alda : "Sei gelosa di Soleil" : La decima diretta del gioco de L'Isola Dei Famosi è stata ricca di colpi di scena e anche conferme. A sbarcare in via del tutto eccezionale in Honduras sono state le compagne dei naufraghi Stefano ...

Isola dei Famosi - scontro in diretta tra Jeremias Rodriguez e Alda D'Eusanio - 'Sei solo gelosa di Soleil' : scontro in diretta durante la puntata di ieri 18 marzo all' Isola dei Famosi . Jeremias Rodriguez è sbottato contro Alda D'Eusanio dopo che ha attaccato ancora una volta la sua nuova fiamma Soleil ...

Isola dei Famosi - scontro in diretta tra Jeremias Rodriguez e Alda D'Eusanio - "Sei solo gelosa di Soleil" : scontro in diretta durante la puntata di ieri 18 marzo all'Isola dei Famosi. Jeremias Rodriguez è sbottato contro Alda D'Eusanio dopo che ha attaccato ancora una volta la sua nuova fiamma Soleil Sorgè. L'opinionista, dopo che la naufraga ha vinto nuovamente la prova leader della settimana, ha detto:

Jeremias Rodriguez contro Alda D’Eusanio : “Sei gelosa di Soleil?” : Scontro all’Isola dei Famosi tra Jeremias Rodriguez e Alda D’Eusanio Jeremias Rodriguez continua a sostenere Soleil Sorge. E il fratello di Belen è letteralmente sbottato davanti alle nuove accuse di Alda D’Eusanio. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha attaccato di nuovo l’italo-americana, che ha vinto per l’ennesima volta la prova leader. “Va sempre sull’Isla Bonita e […] L'articolo ...

Isola dei Famosi : Bettarini e Capparoni al veleno contro Soleil Sorgè : A poche ore da una nuova puntata de L’Isola dei Famosi i due naufraghi de L’Isola che non c’è sono tornati a puntare il dito contro Soleil Sorgè. Stefano Bettarini in settimana aveva criticato il comportamento di Riccardo Fogli. Stando alle parole dell’ex calciatore, il cantante dei Pooh ogni giorno si schiererebbe con un concorrente per riuscire a sopravvivere più tempo sull’Isola. L’amicizia con Soleil, infatti, ha portato Fogli per la ...

ISOLA DEI FAMOSI 2019/ Diretta ed eliminati : scontro a distanza tra Ariadna e Soleil? : ISOLA dei FAMOSI 2019, Diretta ed eliminati decima puntata, 18 marzo: chi sarà eliminato tra Luca Vismara e Paolo Brosio? Soleil Sorge ancora leader?

Isola - Bettarini contro Soleil : 'È arrogante e strafottente' : All'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras, Alvin, il naufrago Stefano Bettarini non ne vuole sapere di seppellire l'ascia di guerra con l'ex di Luca Onestini, Soleil Sorgè. Infatti l'ex marito di Simona Ventura ha ancora una volta criticato la nuova fiamma di Jeremias Rodriguez e avrebbe anche puntato il dito contro i suoi alleati. In particolare si è riferito all'ex cantante dei ...

Isola - Stefano Bettarini contro Soleil Sorge : 'Arrogante e maleducata' : Stefano Bettarini e Soleil Sorge non riescono a trovare un punto di incontro. Infatti, dopo la diretta di lunedì scorso, tra i due protagonisti de L'Isola dei Famosi è guerra aperta. Bettarini si sfoga con Kaspar Capparoni L'ex marito di Simona Ventura non sembra voler più tollerare certi atteggiamenti della modella, infatti si è sfogato con l'amico Kaspar Capparoni dicendo: ''E' supponente, arrogante, indisponente, maleducata, ingrata, ...

Bettarini e Kaspar contro Soleil e Fogli : nuove inaspettate rivelazioni : Isola dei Famosi, Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni: le ultime dichiarazioni su Soleil e Riccardo Fogli Gli animi non si placano neanche ora che sono stati nuovamente divisi. Bettarini e Kaspar sono infatti tornati a vivere sull’Isola che non c’è. Pur stando lontani dal resto del gruppo, Stefano e Capparoni continuano ad esporsi e dire […] L'articolo Bettarini e Kaspar contro Soleil e Fogli: nuove inaspettate rivelazioni ...

Soleil contro tutti a l’Isola dei famosi - Alba Parietti cambia idea : “È in gamba” : Isola dei famosi, Soleil Sorge contro tutti: Alba Parietti spiega perché ha criticato la naufraga durante la diretta A l’Isola dei famosi si è creata un’evidente spaccatura tra Soleil Sorge e il resto dei naufragi. Con quelli che hanno contestato il suo ruolo di leader l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha discusso animatamente in queste settimane. […] L'articolo Soleil contro tutti a l’Isola dei famosi, Alba ...

Isola dei Famosi - Elena Morali contro Soleil Sorge : “E’ una serpe” : Elena Morali contro la naufraga Soleil Sorge Una delle telespettatrici fedeli della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi è, senza ombra di dubbio, Elena Morali. L’ex naufraga si diverte a sparare a zero sulle donne del reality show e in particolare su Soleil Sorge. In più occasioni ha mostrato una certa intolleranza solo a vederla dallo schermo del televisore, … Continue reading Isola dei Famosi, Elena Morali contro Soleil Sorge: ...

Isola 2019 - Kaspar contro Soleil : spunta un fuorionda - l’avvertimento ai naufraghi : Isola dei famosi, Kaspar Capparoni contro Soleil Sorgè: spunta il fuorionda Nel daytime dell’Isola 2019 di oggi è andato in onda un fuorionda di Kaspar Capparoni contro Soleil Sorgè. Tutto è avvenuto durante la puntata di ieri e in particolare sulla discussione della divisione del cibo. Tra le tante accuse che sono volate, Kaspar e […] L'articolo Isola 2019, Kaspar contro Soleil: spunta un fuorionda, l’avvertimento ai naufraghi ...

Isola dei Famosi 2019 - nona puntata : Soleil manda al televoto Brosio contro Luca. Eliminata Ariadna : Alessia Marcuzzi - nona puntata Isola dei Famosi 2019 Dopo la turbolenta settimana caratterizzata dal caso Fogli e tutto ciò che ne è seguito, l’Isola dei Famosi 2019 continua con la nona puntata. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della ...

Isola dei Famosi 2019 - nona puntata : Soleil manda al televoto Brosio contro Luca. Eliminata Ariadna : Alessia Marcuzzi - nona puntata Isola dei Famosi 2019 Dopo la turbolenta settimana caratterizzata dal caso Fogli e tutto ciò che ne è seguito, l’Isola dei Famosi 2019 continua con la nona puntata. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della ...