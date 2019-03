ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Lo scorso anno nel nostro Paese sono stati spesi 380 milioni di euro per l’acquisto di dispositiviper la casa. Come riporta un articolo di Immobiliare.it, nelilitaliano della domotica è cresciuto del +52%. Sono i dati di un’analisi promossa dal Politecnico di Milano, secondo la quale tale incremento è legato anche e soprattutto alla diffusione degli ormai celebrispeaker come Googlee Amazon Echo.L’Osservatorio sull’Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano ha rivelato che in Italia il 35% delè rappresentato da soluzioni per la sicurezza: la spesa complessiva per questa categoria è stata di 130 milioni di euro, mentre glispeaker si sono piazzati solo al secondo posto. A completare il podio dei dispositivi intelligenti più apprezzati dagli italiani sono stati gli elettrodomestici controllabili da remoto, in ...

Cascavel47 : Smart home: nel 2018 mercato in crescita del 52% - TutteLeNotizie : Smart home: nel 2018 mercato in crescita del 52% -