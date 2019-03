"Siete una banda di ch***". La follia di Patrice Evra : anche il Psg lo condanna : Il Psg ha condannato l’atteggiamento e i commenti di Patrice Evra sui social media, sfociati nella definizione «banda di checche», rivolta alla squadra. Le tensioni hanno iniziato a montare quando l’ex difensore della Juventus ha pubblicato un video su Instagram, dove conta 5,8 milioni di follower,

Al corteo anti-razzismo manifestante urla contro il Pd : 'Siete una vergogna' (VIDEO) : Il corteo People, marcia anti-razzista svoltasi a Milano, è stata l'occasione in cui migliaia di persone hanno inteso manifestare la loro contrarietà al razzismo. Una manifestazione che, senza ombra di dubbio, ha avuto risvolti maggiormente associabili ad ambienti di sinistra che a quelli che, ad oggi, fanno capo a Matteo Salvini. Non a caso si è tratto di un evento sostanzialmente ignorato dal ministro dell'Interno e da cui sono partiti diversi ...

Ivan Gonzalez insulta Natalia e Sonia : “Siete una m***a” : Sonia e Natalia insultate da Ivan a Uomini e Donne: le reazioni Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Trono Classico, avevamo lasciato Ivan Gonzalez alle prese con una discussione furiosa con le sue due corteggiatrici: Natalia Paragoni e Sonia Pattarino. I motivi scatenanti delle discussioni erano, principalmente, i comportamenti ambigui del ragazzo nei confronti delle due donne. Nella puntata di oggi per Ivan Gonzalez ha dovuto ...

Berlusconi agli elettori M5S : 'Come si fa a ragionare così? Siete una vergogna’ : Intervistato da Barbara Palombelli su Rete 4 a Stasera Italia, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha discusso della situazione politica ed economica nel nostro Paese e in tutto l’Occidente, rivolgendo per l’ennesima volta un appello rivolto indistintamente a tutti gli italiani. Nella fase conclusiva dell’intervista, infatti, preparata per l’occasione dalla conduttrice Mediaset, il Cavaliere ha nuovamente attaccato il vicepremier ...

Silvio Berlusconi - raptus a Stasera Italia : "Italiani Siete una vergogna". Bastonate a Conte e Salvini : "Italiani vergognatevi". È un Silvio Berlusconi durissimo quello che ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, si scaglia contro il Movimento 5 Stelle e gli elettori colpevoli di fidarsi di loro. "Votano male, si sveglino", attacca il leader di Forza Italia più furioso che amareggiat

Berlusconi : 'Italiani Siete una vergogna - svegliatevi. Conte un burattino' : E poi: 'A me la politica ha sempre fatto schifo, anche per le presenze di chi viene votato, sono qui per senso di responsabilità', ha aggiunto. 'Conte é un burattino dei due viceministri', dice ...

Berlusconi : italiani svegliatevi - Siete una vergogna : "Noi promuoveremo un referendum sul reddito di cittadinanza, e si sta pensando anche di promuoverlo sulla Tav e sulla chiusura dei negozi proposta dai 5stelle, un grave danno per l'economia", ha ...

Berlusconi : 'Italiani svegliatevi - Siete una vergogna' : "A me la politica ha sempre fatto schifo, anche per le presenze di chi viene votato, sono qui per senso di responsabilità", ha aggiunto. "Conte é un burattino dei due viceministri", dice Silvio ...

Berlusconi : italiani - Siete una vergogna : 22.55 "italiani, siete tutti fuori di testa. Come si fa a ragionare così? Svegliatevi,siete una vergogna! Lo dico a tutti. Anche quelli che votano male". Così il leader di FI Berlusconi. "Conte è un burattino dei due viceministri",dice Berlusconi ripetendo il giudizio del liberale belga Verofhstadt. Forza Italia cambierà nome? "No.Ha fatto bene e Forza Italia resterà". Afferma poi di condividere molti punti del manifesto di Calenda per ...

Berlusconi : «Italiani Siete una vergogna. Conte? Burattino - ma sa fare bene il baciamano» : Il leader di Forza Italia torna ad attaccare gli elettori che hanno scelto il M5S e Di Maio anziché lui e il suo partito. E annuncia: «Forza Italia non cambierà nome»

Berlusconi attacca il M5s : "Italiani Siete una vergogna - svegliatevi" - : Il leader di Forza Italia si scaglia anche contro il governo: "Conte è un burattino dei due viceministri. Di Maio invece ha un solo talento, sorridere e dire bugie in tv. È inclassificabile"

Berlusconi attacca il M5s 'Italiani Siete una vergogna - svegliatevi' : Politica Verhofstadt attacca Conte: "Burattino di Salvini e Di Maio". Il premier replica: "Burattino chi risponde a lobby" di SILVIO BUZZANCA Richiesto di un voto al premier, il leader di Forza ...

Berlusconi agli italiani : "Siete una vergogna. Aprite gli occhi" : "italiani siete una vergogna, siete fuori di testa. Lo dico a tutti. Aprite gli occhi. Perché vi affidate a questo governo di incapaci? Devono aprire gli occhi". Silvio Berlusconi a 'Stasera Italia' su Retequattro non si è risparmiato nell'attacco alla maggioranza giallo-verde e ai suoi elettori. "Io sono qui per senso di responsabilità, la politica mi fa schifo", ha aggiunto il Cavaliere "Ma come si fa a ragionare cosi'! italiani ...

Juventus - Benatia parte e saluta : “Siete una famiglia.Vincete tutto” : Juventus, Benatia saluta e incoraggia i compagni- Il difensore marocchino da ieri non è più un giocatore della Juventus. I bianconeri hanno perfezionato l’accordo con i qatarioti dell’Al Duhail, società che ha offerto 8 milioni di parte fissa più 2 di bonus. Dopo due anni e mezzo dunque si chiude l’avventura dell’ex Roma e Bayern […] L'articolo Juventus, Benatia parte e saluta: “Siete una famiglia.Vincete ...