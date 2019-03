Siccità | l’allarme si allarga al Centro Italia | “nelle Marche i corsi d’acqua hanno

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) “Si, verso ilper le disponibilità idriche nei mesi a venire“: lo spiega in una nota l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. “Se al Nord restano sotto media stagionale i livelli dei principali fiumi e dei grandi laghi lombardi (Maggiore: 28,5%, Como: 8,2%, Iseo: 15,0% della capacità di riempimento), anche inelleportate minime e gli invasi sono pesantemente sotto media. La prolungata assenza di piogge sta anche impedendo alle falde di ricaricarsi e questo potrebbe avere pesanti ripercussioni sulle disponibilità idriche estive.”“L’invaso di Cingoli è sotto di 12 milioni di metri cubirispetto alla quantità media di riserva idrica rilevata in questo periodo; la situazione è preoccupante – afferma Claudio Netti, Presidente ...

